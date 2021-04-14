霧社知名「碧湖」滲淪恐怖荒漠　空拍畫面驚曝水庫乾涸現況

記者高堂堯／南投報導

大旱連月未解，南投境內水庫面臨乾涸淤積危機，弘光科技大學師生日前赴仁愛鄉，以空拍機進行山區環境議題勘查研究，發現霧社水庫只有靠近堤壩附近還有蓄水，其他呈現大面積乾涸裸露，不是被灰黑淤泥和乾裂砂土覆蓋，就是稀薄的雜草橫生，猶如一片荒漠。

▲霧社水庫乾涸慘況，在空拍機鏡頭下完全呈現。（圖／弘光科技大學智慧科技學院無人機訓練中心提供）

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據水利署監測資料，霧社水庫蓄水量至今天上午7時，蓄水量564.17萬方公尺，僅佔滿水位的15%，比昨天又下降0.49%，若再無及時雨相助，預測只剩30至60天就會見底。

▲霧社水庫乾涸慘況，在空拍機鏡頭下完全呈現。（圖／弘光科技大學智慧科技學院無人機訓練中心提供）

南投縣清境永續發展協會為了維護山區環境清潔和觀光遊憩品質，與弘光科技大學智慧科技學院的無人機訓練中心師生合作，出動空拍機針對台14線和台14甲線等仁愛鄉內主要道路周邊，紀錄下多處被任意傾倒垃圾的髒亂點，日前弘光師生進一步空勘塔羅灣溪和霧社水庫，發現水庫已然淪為荒漠，都感到相當震驚。

▲霧社水庫乾涸慘況，在空拍機鏡頭下完全呈現。（圖／弘光科技大學智慧科技學院無人機訓練中心提供）

而興建於1957年的霧社水庫，因位於中央山脈群山間，擁有湖光山色和「碧湖」美名；但長年淤積導致有效蓄水量從14600萬方公尺下滑至4020萬方公尺（水利署2017年底數據），如今還因乾旱導致美麗風景幾乎消失、面臨蓄水見底危機，可能得等到5月梅雨季來臨才有緩解的機會。

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