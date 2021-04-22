降雨救不了日月潭！明再封水社碼頭　僅剩伊達邵碼頭苦撐待變

記者高堂堯／南投報導

南投各地日前短暫降雨，但幾乎無助緊繃的水情，日月潭水位仍直直落，主管單位宣布明天將再封閉水社碼頭，4大碼頭僅剩伊達邵碼頭維持正常運作，何時能全數重啟運作，還是得看老天臉色。

▲日月潭水位直降，明將再封閉水社碼頭。（圖／資料照片）

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日月潭周邊在18日晚間降雨約10分鐘，讓伊達邵等地民眾樂得拿手機直拍，白天也在上游的武界有一波降雨，可惜水位不動如山；根據水利署監測資料，截至今天早上7時，日月潭水庫蓄水率僅32.7%，水位為736.04公尺，距滿水位的748.48公尺仍下降超過12公尺。

水位大降導致日月潭各碼頭的浮排引橋與水面斜度越來越大，嚴重影響遊客通行安全，日月潭國家風景區管理處在4月1日先行封閉朝霧、玄光2碼頭，但還是沒等到足夠水量進帳，明天將再封閉水社碼頭，4分之3的碼頭運輸都停擺。

▲日月潭明起僅剩伊達邵碼頭維持正常營運。（圖／資料照片）

日管處指出，明起將再封閉水社碼頭，所有船班停駛不載客，但先前施做過「營運浮排延伸」工程的伊達邵碼頭，仍將維持正常運作，團客或散客只能在單一碼頭出、單一碼頭進。

日管處表示，基於安全考量，未來碼頭使用仍將視水情進行滾動式檢討，暫停載客所造成不便，希望船家和遊客見諒；各船舶經營業者和日管處派駐的保全員，都會在現場協助乘船客人行走碼頭、引橋和浮排。

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