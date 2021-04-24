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國民黨見環團喊推「氣候變遷法」　民進黨立委：早在去年9月就提出

▲▼民進黨立委召開「極端氣候高溫豪雨，氣候行動刻不容緩」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委洪申翰等人於去年9月召開「極端氣候高溫豪雨，氣候行動刻不容緩」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

總統蔡英文日前與「2021全國NGOs環境會議」環保團體代表會面，國民黨智庫永續發展組召集人陳宜民表示，國民黨已研擬出「氣候變遷應變及調適法」草案，盼以具體行動聲援環團。事實上，民進黨立委洪申翰等人早在去年即提出《氣候變遷法》草案，並且獲得跨黨派39位立委的支持，日前也已經在立法院完成一讀程序。

蔡英文22日與環保團體代表會面，國民黨也在當天中午邀請環團在智庫見面。陳宜民表示，國民黨早在3月30日就曾召開專家學者會議，擬出「氣候變遷應變及調適法」草案，之所以會邀請環保團體見面，就是讓環團了解草案的內容，並請環團給予意見。

不過，洪申翰等人早在去年即提出《氣候變遷法》草案，且獲得民進黨立委蘇巧慧、吳思瑤、李昆澤、沈發惠、林楚茵、洪申翰、范雲、莊競程、劉世芳、賴品妤、台灣民眾黨立委邱臣遠、時代力量立委邱顯智等跨黨派39位立委的支持，日前也在立法院完成一讀程序。

▲▼民進黨立委洪申翰與數個民間團體共同提出《氣候變遷法》記者會。（圖／洪申翰辦公室提供）

▲民進黨立委洪申翰與民間團體於去年12月共同提出《氣候變遷法》草案。（圖／洪申翰辦公室提供）

事實上，《氣候變遷法》是由多個關心氣候變遷的民間團體共同草擬，是台灣第一部全面性的氣候變遷行動法案。草案中提出「2050溫室氣體淨零排放」目標，回應國際對台灣零碳期程的期待，跟上歐、亞、美國的新氣候目標，展現台灣氣候行動對國際的貢獻。

《氣候變遷法》除了沿用現行《溫室氣體減量及管理法》的條文，也加上碳定價機制，並要求排放源於每年進行排放量盤查時，應提出氣候變遷行動計畫。洪申翰強調，台灣政府應要成為台灣社會與產業面對氣候風險的「碳中和靠山」。

對此，民進黨發言人劉康彥表示， 國民黨不要舊酒裝新瓶，將2014年時任國民黨立委鄭汝芬等人提的「氣候變遷調適法」草案，換個名稱就想再送到立法院審查。

劉康彥指出，國民黨聲稱要提出「氣候變遷因應及調適法」草案，但有關氣候變遷的立法，在本屆立法院只有洪申翰等人提案的「溫室氣體減量及管理法修正」草案，後來更名為「氣候變遷行動法」草案，該法案也已經經過一讀通過。

▲▼《2050淨零碳排，立即行動》記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委洪申翰等人於今年2月召開《2050淨零碳排，立即行動》記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

劉康彥強調，國民黨所謂「氣候變遷因應及調適法」的相關詞彙，是在與環團見面後才出現的，更別說是有具體的提案送到立法院進行審查，國民黨針對氣候變遷相關修法提案，已經要回溯到2017年以前。

劉康彥也說，期待國民黨儘早將該法案送到立法院審查，與民進黨立委早就提出的內容一起讓社會大眾檢視，不要舊酒裝新瓶，將2014年時任國民黨鄭汝芬提出的「氣候變遷調適法」草案，換個名稱就想送到立法院審查。

黨內人士表示，多名民進黨立委早在去年9月即提出《氣候變遷法》的構想，並在去年12月正式提出版本，今年2月更在立法院召開「2050淨零碳排，立即行動」記者會，並且由立法院副院長蔡其昌主持，與會者不乏民進黨、台灣民眾黨、時代力量等跨黨派立委，反而未見國民黨立委出席。

綠營人士說，國民黨如果真有心要面對氣候變遷的問題，就應儘早提出自己的版本，而非在與環團見面後才使出嘴上功夫，卻又拿過去的提案「舊瓶裝新酒」，國民黨作為國內最大得在野黨，希望能真正提出具體方案。

▼立法院副院長蔡其昌主持《2050淨零碳排，立即行動》記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼《2050淨零碳排，立即行動》記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

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