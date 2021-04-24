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圖／海底撈國會版？國民黨辦公室被裝監視器　立法院：工程暫緩

▲▼立法院加裝監視器 國民黨團外走廊 議場走廊。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院加裝監視器。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

知名火鍋店「海底撈」加拿大分店被爆料監視器影像回傳中國大陸，引發熱議，台灣海底撈最新聲明聲明強調「不會在台灣以外地區備份」。無巧不巧，立法院也被爆出在各黨團安裝監視器，遭質疑在進行政治偵防。立法院23日強調，若各黨團有疑義，可以切結不裝設，爭議釐清前先暫緩工程。

國民黨表示，立法院斥資1500萬，將監視器裝在國民黨團辦公室門口，議場會議室各出入、媒體連線區，未來立委在議場出入口聊天、媒體連線談話內容、國會聯絡人出入狀況談話內容都在國家機器掌握之中。

國民黨指出，此系統具有「錄音」「遠端監控」「人臉偵測」功能，可支援紅外線40公尺外遠端感應、利用行動APP遠端觀看螢幕畫面、而且此套紅外線系統可進行音訊收集，形同立法院內所有對話都沒有秘密，國家機器一手掌控。

「這已經不是第一次監視在野黨！」國民黨表示，去年7月，審查監察院長陳菊人事同意權期間，民進黨就曾動用警察作為恐怖統治的工具，安排員警在車站、在立法院、在會館內跟監在野黨立委；去年12月，國民黨在立法院召開黨團大會，行政院派員警在大門站崗，偷聽會議內容並回報。

國民黨抨擊，國家機器用人民的公帑，裝設監視器，不是照顧人民的財產安全、不是監看人民的交通安全，而是用來監視在野黨立法委員的一舉一動、言談內容，「民進黨恐怖統治正在蔓延！」

對於立法院安裝監視器一事，立法院秘書長林志嘉23日回應，立法院曾於民國93年建置本院監視系統，另於98年更新過，國民黨團門口兩支則為101年新增。

林志嘉表示，本次國會安全監控系統汰換案，係於109年12月辦理，今年3月起進行監視器換新工程，是全院通案換新，除民眾黨團辦公室於今年溝通過後新設，其餘位置全部比照舊有規劃，新機測試完成就會拆除舊機。立委鄭運鵬則指出，國民黨團門前的監視器，是當年國民黨團助理反應辦公室遭人入侵，主動申請增設的。

林志嘉強調，此次新換攝影機機器是我國慧友科技的全台製產品，也比照舊案僅具錄影功能並無使用錄音、機器本身也無刷臉功能，如黨團有疑義可以切結不裝設，立法院都會尊重黨團及委員的意見，爭議釐清前先暫緩工程。

▼國民黨控民進黨監視在野黨。（圖／國民黨提供）

▲▼國民黨控民進黨監視在野黨。（圖／國民黨提供）

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