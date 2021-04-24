桃園婦一口氣領210萬現金　歹徒來電...警接電話3句破謊阻詐

▲婦人聽從詐騙集團指示，領出200多萬現金。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

詐騙歹徒以桃園老婦涉洗錢案老梗誘騙老婦解除210萬元定存，幸郵局職員機警報案，被害老婦仍以整修房屋為由希望員警不要介入「不用問」，適巧詐騙女歹徒撥電話過來，員警3問其名、其子和其孫姓名，逼得女歹徒無從回應倖倖然掛斷電話，至此老婦才驚覺被詐騙，並將現金再次存回。

▲員警耐心勸說婦人。（圖／桃園警分局提供）

警方表示，23日13時許，接獲郵局報案有位老婦人疑似遭詐騙，桃園分局武陵派出所警員陳銘仁及郭宗坤立即趕到現場了解，被害人堅稱錢是要拿來整修房屋用，希望員警不要介入，員警突然反問施工單位老闆的名字及聯絡電話，被害婦人愣了一下說還沒聯絡，當場露出破綻。

▲員警和職員聯手阻詐，保住婦人一生積蓄。（圖／桃園警分局提供）

此時詐騙嫌犯打網路電話過來，員警接過電話詢問對方，對方偽稱是被害人的媳婦，員警立刻反問家庭成員姓名，嫌犯啞口無言立刻掛電話，被害人此時才醒悟過來，她表示接到自稱某分局偵查隊長電話，表示自己涉入洗錢案 ，必須將名下財務提存保管，他遵循指示到郵局將定存解除，並準備接受嫌犯指示 到別家銀行存匯。幸好員警勸說阻止，否則自己畢生儲蓄的老本差點被騙光，並馬上把錢全部存回去，一旁的民眾對員警熱忱積極阻詐成功，鼓掌比讚說好。

► Solac負離子陶瓷吹風機（白色）」特價中