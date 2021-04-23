正妹不想生小孩！男友主動衝去醫院「結紮」　結局翻轉她哭死

▲北京男為討好女友主動結紮。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者鄭思楠／綜合報導

北京正妹小美（化名）2019年通過一款手遊，認識了柴姓男子，雙方見面便確定了戀愛關係。後來，她主動表示，不想要小孩，柴男為了表明心跡，甚至主動去醫院做結紮手術。但讓小美沒想到的是，男友背地裡還有不可告人的秘密，結局完全反轉出人意料。

2021年3月30日，在北京市西城區人民法院，被告人柴男正在等待法官的宣判，去年9月，負債累累的他開始算計起了自己的女朋友。

2019年3月，小美通過一款遊戲認識了柴男，在遊戲中雙方互有好感，1個月後，雙方見面便確定了戀愛關係。小美回憶，兩人基本上每週都會見面，關係也日漸升溫，有了結婚成家的打算。

後來，小美表示，不想要小孩。男友為了表明心跡，甚至主動去醫院做結紮手術。原以為兩人能和和美美，一起步入婚姻的殿堂，可讓小美沒想到的是，此時的柴男因為網路賭博早已負債累累。

原來，柴男在2018年就開始進行網路賭博，10個月內就輸掉了近100萬元人民幣（約新台幣433萬元），他曾通過賣房、貸款等方式進行還債，可直到與小美確定關係時，仍有將近40萬元（人民幣，下同）的債務。

從2019年9月開始，柴男陸續以生病住院、還信用卡、賣房支付中介費、經營餐廳等藉口，多次向小美借錢，甚至讓女友從網上貸款。

但隨著男友遲遲不願還錢，小美逐漸產生了懷疑。直到2020年3月，男友以虛構的理由再次借走了將近30萬元，隨後用各種拖延換錢，甚至將自己拉黑，小美這才意識到被騙了，之後趕緊報案。

2020年11月5日，柴男接到警員電話後，主動到派出所投案，同年12月11日被逮捕。2021年3月30日，西城法院對此案作出一審判決。柴男犯詐騙罪，判處有期徒刑6年，並處罰金5萬元。