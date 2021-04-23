鬼扯投資虛幣「Q點」年報酬108%　吸金2億擺爛...保證收購再詐

記者高堂堯／台中報導

台中市陳姓民眾涉嫌自前年開始，透過網路發起虛擬貨幣「Q點」保證回購投資方案，以各項回購「Q點」方案向持有人吸收資金，短短半年即吸金超過2億元；台中檢調單位獲報後，去年赴陳姓民眾集團成員住居所計6處執行搜索，並約談共20名犯嫌到案；陳男複訊後遭檢方聲押獲准，其餘成員各以3萬至7萬元不等金額交保或限制住居。

▲台中市非法集團以投資「Q點」為名，並以Line和臉書招募投資人，半年內狂吸超過2億元。（圖／記者高堂堯翻攝）

臺中市調查處表示，「Q點支付」為某集團於107年間成立的電子支付平臺，以虛擬貨幣「Q點」作為支付工具，1「Q點」（美點）約值美金1元，民眾透過手機APP註冊後，即可以等值美金或台幣兌換「Q點」，再向合作商家購物支付，並可享購物回饋、積分回饋和招攬下線分紅，吸引大批民眾參與投資。

臺中市調處調查，陳姓、吳姓民眾等多名集團成員於108年3月間透過網路FACEBOOK、LINE，推出「晴天代繳」等各項「Q點」定期保證回購方案，宣稱只要投資人先繳交部分現金和「Q點」，保證屆期後以總投資額買回等值「Q點」。

▲台中市非法集團以投資「Q點」為名瘋狂吸金，檢調搜索查扣大批帳冊資料。（圖／記者高堂堯翻攝）

該集團也勸說持有人先以資金向該集團購買少量或一定數量「Q點」，保證屆期就會向投資人回購更多「Q點」，或全數回購再加計高額利息等，各方案換算投資年報酬率至少108%，致「Q點」持有人趨之若鶩，紛紛參加集團「Q點」回購投資方案。

台中市調處指出，「Q點」自108年4月間就開始持續貶值，同年9月間1點僅能兌換台幣1元，目前已無價值；至108年9月間，陳姓民眾集團吸金逾2億元後，即對外宣告無法支付投資人本金和獲利，大批投資人求償無門、驚覺受騙。

台中檢調於去（109）年11月間，針對陳姓民眾集團發動搜索，查扣銀行存摺、手機對話紀錄、投資明細等證物，約談陳姓首腦在內的20名嫌犯到案；市調處發現，該集團不法所得除部分用於支付前期投資人高額紅利、保證回購資金，以及集團成員、上線佣金外，餘款均遭陳姓民眾透過人頭帳戶以現金方式提領，流向不明。

調查局指出，「Q點支付平臺」原屬推出年餘就倒閉的非法電子支付平臺，陳姓民眾集團竟利用投資人恐慌抛售「Q點」心理，以各項保證回購方案向投資人詐騙吸金，投資人形同遭剝2層皮，呼籲民眾應提高警覺、勿輕信不法分子投資話術，經由正當合法管道進行投資理財。

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