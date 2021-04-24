影片有隱情！成大生揉考卷砸助教：那麼難誰會寫　網揭學生用意

記者鄒鎮宇、葉國吏／綜合報導

近期一段成功大學學生把考卷揉爛丟助教的影片瘋傳，影片中的學生因為不滿題目太難，在考試沒久就暴走砸向助教。這段影片引起討論，但其實這段影片其實是串通好的。

▲成大男大生考試沒多久就起身交卷。（圖／翻攝Jacky Chung YouTube）

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YouTube影片「成大學生考卷太難不爽寫直接丟助教還國罵」，可以看到一名短髮男同學在期中考開始沒多久，直接站起來拿著考卷往演講台方向走，打算交卷。此時，助教傻眼地摸著頭說，「同學，我們現在沒辦法提早交卷。」

短髮男大生則表明不會寫，助教回「不是啊，暑假應該就有發信說要開始背了啊」，男大生聽到後反嗆「不是啊，出那麼難誰會寫」，助教則繼續安撫說「這個東西佔5％，你確定不繼續寫？」

▲男大生揉爛考卷後丟在助教身上，狠嗆三字經並轉身離開（圖／翻攝Jacky Chung YouTube）

「X你X咧！」男大生突然暴走，將考卷揉成一團後丟到助教身上，瀟灑地轉身快步離開考場，讓許多考試到一半的學生抬頭觀看，而助教也用麥克風安撫同學說「繼續考試」。

這段影片引起許多網友討論，留言說「不會寫也不要這樣」、「現在學弟都那麼嗆喔」、「如果是我肯定是罵一罵，考卷丟完最後還是撿起來拿回去乖乖繼續寫。學分真香」。不過後來原PO在標題後面補上「串通好的」4字，並表示該影片是2019年拍攝，「被罵的助教是假的，考試也是假的，為了騙新生」。