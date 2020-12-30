北部人沒聽過成大！百貨櫃哥喊「很近耶~」　網驚：真的不知道

▲成功大學位於臺灣臺南市。（圖／記者林悅翻攝）

記者施怡妏／綜合報導

YouTube頻道「哈哈台」日前上傳一則影片幫單身者配對，而影片中的鐵板燒男孩竟沒聽過政治大學，不知道在哪裡，引起許多網友熱議。就有一名網友提出，政大在台北應該很多人都聽過，但是成功大學在荒郊野外，又排在台清交之後，如果沒聽過成大「算不算正常？」對此，有網友親曝，「真的有人不知道！」

該名網友在PTT板上發文，政大是文組的名校，又在台北市，應該很多人都知道，「成大在荒郊野外，又排在台清交後面，這樣沒聽過成大的算不算正常？」

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對此，網友們則表示「正常」，「正常阿，只聽過台大」、「正常啦，生活圈不同，8+9也說沒聽過學測」、「小時候還以為交通大學的學生畢業後就是去當交通警察」、「世界不一樣，不要求也不怪你」、「沒規定你要知道，只是不知道怎樣的台灣生活圈才會不知道」。

▲成功大學。（圖／記者林悅翻攝）

然而，有一名讀成大的網友分享，之前到台北百貨公司逛街時，和櫃哥閒聊被問到讀哪一所大學，他回答「成大」，沒想到對方竟然說「城大？那還滿近的欸！」另外，有次親戚到家中拜訪，詢問他考上哪一所大學，他回答成大之後，親戚則說「城大哦，沒關係啦研究所再努力！」

不少網友看到後笑翻，有人跳出來解釋「他們說的是台北城市科技大學，通常簡稱城市科大」，「原來城大比較有名喔」、「天龍見識差可以理解」、「城大比成大有名，幫QQ」、「學店仔才知城大吧」。還有網友看到原PO發文的IP顯示116（成功大學），紛紛表示「IP正確」。

但也有人真的沒聽過，「我也成大畢業，說真的學測之前我還真沒聽過」、「不太讀書的北部人，真的很多不知道成大」。其中也有網友指出，「讀116（成功大學IP）本來就研究所在努力啊」、「城大或成大，研究所都要再努力」、「你應該誤會你親戚了，他應該是認為台大以外都是垃圾」。