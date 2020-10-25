「寺廟之美」國際學術研討會　在成功大學中文系隆重召開

▲「寺廟之美」國際學術研討會，在成大中文系系館隆重開幕，府城觀興文化藝術基金會侯明福會長，代表財團法人台南市台疆祖廟大觀音亭暨祀典興濟宮吳漢清董事長致詞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台灣寺廟與大學合作舉辦學術研討會，不乏其例，但能夠連續長達9每年舉辦1次國際學術研討會，像台南市大觀音亭暨祀典興濟宮與國立成功大學的合作案例，則是絕無僅有的成功典範。

10月25日上午8時30分，由財團法人台南市台疆祖廟大觀音亭暨祀典興濟宮、國立成功大學人文社會科學中心、國立金門大學人文社會學院三方共同主辦，國立成功大學中國文學系、府城觀興文化藝術基金會承辦，台灣中文學會、中華民俗藝術基金會合辦的「寺廟之美」國際學術研討會，在成大中文系系館隆重開幕。

成大蘇慧貞校長在開幕式致詞表示，台南是孕育台灣宗教文化的搖籃，在這片人文薈萃的寶地上，寺廟身為民間信仰的核心，身負淨化人心、教化眾生的重要使命。因此她樂見成大和台南市大觀音亭祀典興濟宮的學術合作，已堂堂邁入第9年，見證了宗教與文化相輔相成的關係。

府城觀興文化藝術基金會侯明福會長，代表財團法人台南市台疆祖廟大觀音亭暨祀典興濟宮吳漢清董事長向大家介紹，今年「寺廟之美」國際學術研討會廣邀國內與東亞各國的學者共襄盛舉，研討會共計發表1篇主題演講（林明德〈大觀音亭暨祀典興濟宮的稀有寶藏〉）和18篇學術論文，內容涵蓋各地寺廟歷史、傳說故事、宗教信仰、儀式活動、建築美術、文物楹聯，以及寺廟之善舉義行、社會貢獻等，其中日本劉京宰、韓國田英淑、緬甸杜溫、越南阮清風和馬來西亞廖文輝等外國著名學者雖受疫情影響未克親自到場，但仍熱情地提供了論文全文，且採視訊方式進行宣讀。

據「寺廟之美」國際學術研討會計畫主持人陳益源教授表示，種種因緣俱足下，從九年前的「周懋琦與祀典興濟宮學術研討會」起，大觀音亭祀典興濟宮與成大人社中心每年合辦1次國際學術研討會，後來合作的學術單位加入了金大人社院，會議主題則包括觀音、月老、保生大帝、虎爺暨動物神祇、寺廟文資保存與社會貢獻等，會議地點除了台南之外也陸續擴及金門、漳州，去年甚至移師到越南河內召開「亞洲觀音與女神信仰國際學術研討會」，明年第十屆會議則計畫前進馬來西亞，與馬來亞大學、馬六甲湖海殿聯合召開「防疫與養生：保生大帝信仰暨民間醫藥文化國際學術研討會」。



出席「寺廟之美」國際學術研討會綜合座談的政治大學榮譽特聘教授李豐楙、台南藝術大學副校長黃翠梅，以及閉幕式致詞貴賓文化部國立傳統藝術中心主任陳濟民、成大文學院院長陳玉女等人，對於大觀音亭暨祀典興濟宮能與國內外大學長期進行學術合作，都給予了非常正面的肯定。

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