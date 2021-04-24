7歲童遭重摔27次腦死！　柔道學長揭致命2關鍵：教練沒教

▲7歲男童學柔道遭教練與學長重摔27次，不幸腦死。（圖／江啟臣服務處提供、民眾提供）



記者曾羿翔／綜合報導



台中豐原某國小一年級的7歲黃姓男童，21日在柔道課程中被67歲何姓教練與學長重摔27次，不幸顱內出血腦死，事件引起外界關注。有學過柔道的網友就對此發文表示，教練「真的不行啊！」，會出人命的關鍵是該名教練根本沒有教導「護身倒法」就直接摔人。

一名網友23日晚間在批踢踢發文指出，以前國小練過柔道，一開始教練都會要你在旁邊學「護身倒法」，簡單來說就是要教「怎麼被摔」，且學會之後才會開始讓你跟其他人練摔，今天這個明顯就是教練的問題，「資深的教練看到人被摔在地上的聲響跟姿勢，就知道有沒有標準，通常聲音越響亮越不痛，如果是沉悶的聲音，其實痛到爆」。

該網友還說，還有一個關鍵是「摔人的學長也有問題」，姿勢不標準又無力，把人背在背上慢慢滑下去，根本就是在折磨人，且教練竟然在旁邊看大戲，「一個不會摔人，一個不會被摔」，真的不行啊...

▲黃姓男童爸爸悲痛表示，醫生幫兒子開刀時很驚訝傷勢跟「被車撞到」一樣。（圖／東森新聞）



面對兒子因柔道課程喪命，黃姓男童爸爸悲痛表示，醫生幫兒子開刀時還很驚訝傷勢跟「被車撞到」一樣。據了解，黃姓男童8日開始學柔道，連基礎的受身、保護身體的方式都還沒學會，16日就開始學對摔，沒想到21日卻發生憾事。何姓教練偵訊時則坦言，的確有對男童側摔「但屬合理訓練範圍，並無過當」。警方指出，初步認定男童身上的傷是新傷，因此依業務過失致死傷害罪送辦教練。