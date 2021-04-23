7歲男童哭求仍被狂摔腦死！柔道教練插腰冷回：不站起來繼續摔

記者游瓊華／台中報導

台中市豐原區南陽國小一名小一男學童到台中市柔道館參加免費柔道課程，才上課第二周尚未熟悉基本動作「護身倒法」，就被學長狂過肩摔20多次，造成男童腦死，過程被陪同上課的男童舅舅錄下，令人氣憤的是，男童因疼痛不停哭喊「我的腳」，甚至趴在地上哭泣，但據舅舅表示，負責教導的何姓教練無視男童的哀求，插腰說「別裝了！站起來，不站起來我繼續摔」，又把男童抓起來連摔了7、8次才停手。

▲家人前柔道重摔7歲童27次！台中小一男童求饒無效，昏倒腦死，教練竟辯稱「沒過當」。（圖／江啟臣服務處提供）

男童舅舅今天召開記者會表示，男童送醫後醫師發現孩子全身多處瘀青，淚訴「上個課怎麼會變成這樣！」雖然孩子已經腦死，但努力求生，內心相當不捨，也認為「孩子還在撐，是在等著教練一個道歉，但現在根本不知道教練人在哪裡？」男童父親也怒控教練事情發生後至今都未到醫院探視孩子，讓人無法接受。

台中市教育局表示，台中市柔道館的開班單位為台中市體育總會柔道委員會，上課地點位於瑞穗國小旁體育館地下室，該體育館由教育局委託瑞穗國小代管，無償提供給柔道委員會使用，推廣體育活動，學生也都是免費上課。但柔道委員會蔡姓總幹事則稱，場地是何姓教練是柔道館負責人，當初以推廣柔道申請場地，從102年就開始教課，但不清楚上課內容、方式以及多少學生，對於發生意外也感到驚訝。

據悉，何姓教練是退休多年的法警，年約60多歲，每天晚間義務教導學生柔道，但柔道對摔，講究實力原則，應該是學生之間對摔，怎麼是實力懸殊的大人摔小孩？訓練過程是否過當？有待警方進一步釐清。

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