冷血柔道教練起底！六段實力連摔7歲童腦死　這些人也有事

記者鄧木卿、游瓊華、葉國吏／台中、綜合報導

台中市豐原一位小一男童，被柔道教練、四年級學長不斷過肩摔導致腦死，引起社會關注。教練被起底是退休法警、柔道6段。根據了解，該柔道場是柔道委員會跟台中市教育局借用，如今發生小一男童被摔到腦死意外，除了教練要面臨刑事、民事責任外，四年級學長的家長、柔道委員會可能也都面臨連帶賠償責任。

▲豐原7歲男童慘遭重摔腦死，何姓教練被起底，柔道六段，帶隊多次征戰全國。（圖／翻自同富國中柔道隊）

據了解，何姓教練從法警退休後，先在原台中市中正公園的私人柔道館教課，後來中正公園改建成北區國民運動中心後，他經由介紹進到台中市體育總會柔道委員會，到豐原現址教課至今，由於教課已有10多年，在中部頗有名氣。

不過如今發生小一男童遭重摔腦死意外，台中市教育局表示，事發場地為台中市體育總會柔道委員會，上課地點位於瑞穗國小旁體育館地下室，該體育館由教育局委託瑞穗國小代管，無償提供給柔道委員會使用，推廣體育活動，學生也都是免費上課。

▲豐原一名7歲男童慘被學長多次重摔，大喊「我腳痛」。（圖／江啟臣服務處提供）

但柔道委員會蔡姓總幹事則稱，場地是何姓教練是柔道館負責人，當初以推廣柔道申請場地，從102年就開始教課，但不清楚上課內容、方式以及多少學生，對於發生意外也感到驚訝。如今發生意外，除了何姓教練面臨刑事、民事責任外，小四學長家長、柔道委員會可能也需負連帶賠償。