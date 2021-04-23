起底冷血柔道教練！6段高手帶隊征戰全國　7歲男童慘被摔成腦死

記者鄧木卿、游瓊華／台中報導

台中市豐原區南陽國小一年級黃姓男童，21日晚間在私人柔道館練習時，慘遭何姓教練和四年級學長不斷過肩重摔20多次，導致男童顱內嚴重出血，陷入重度昏迷，宣告腦死，而何姓教練也被起底，67歲，退休法警，柔道6段，教課10多年，曾帶隊征戰全國多場比賽，在中部頗有名氣，一名警界的柔道教官則說，被摔也是一種訓練，重點是要教好如何保護頭部。

▲豐原7歲男童慘遭重摔腦死，何姓教練被起底，柔道六段，帶隊多次征戰全國。（圖／翻自同富國中柔道隊）

▲▼豐原一名7歲男童慘被學長多次重摔，大喊「我腳痛」。（圖／江啟臣服務處提供）

黃姓男童被人高馬大的教練慘摔導致腦死後，外界都遍尋不著何姓教練，據了解，何姓教練從法警退休後，先在原台中市中正公園的私人柔道館教課，後來中正公園改建成北區國民運動中心後，他經由介紹進到台中市體育總會柔道委員會，到豐原現址教課至今，由於教課已有10多年，在中部頗有名氣。

一名在警界擔任柔道教官、裁判的警官表示，以往在學校受訓時，第一學期全是練習被摔，要摔別人之前，要先被摔，被摔也是一種訓練，他從小學四年級開始學柔道時，是全道館最年幼的，也是常被高中生、大學生甚至教練摔的對象，不論哪種摔法，不管雙方身形差異多大，都要先學會坐姿倒法、立姿倒法、蹲姿倒法等各種護身倒法保護頭部。

該名警官認為，他不在現場不知實際情形如何，但以男童才上2周、8堂課，就被學生練習過肩摔，似乎過早，男童根本不知如何保護自己頭部。

家長也氣憤表示，小孩子才去上2個禮拜，連最基礎的護身倒法都不會，怎麼就成了教練和學長們輪流練摔對象，即使小孩多次高喊「我的頭、我的腳」，教練和學長依然不為所動，更可惡的是，教練在旁發現男童被重摔，竟然也沒有制止，目前檢方已介入，朝過失重傷害罪嫌偵辦。

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