高速公路「飛來烏龜」！整隻砸穿擋風玻璃撞進車內　她慘破相爆血

▲ 沃盧西亞郡2016年也曾發生烏龜撞破擋風玻璃的事件。（圖／翻攝自臉書／Nicole Marie Bjanes）

記者陳宛貞／綜合外電報導

高速公路上一旦發生事故，嚴重可能危及性命，美國21日卻發生一起特別的案例，佛羅里達州一名女子駕車載著母親，行駛在高速公路上，未料空中竟飛來一隻烏龜，堅硬的龜殼直接撞破擋風玻璃、衝進車內，還劃破母親的臉部，也讓2016年一起類似事件重新浮上檯面。

《戴通納海灘新聞日報》（Daytona Beach News-Journal）報導，這名71歲婦人21日上午搭乘女兒駕駛的車輛，途中突遇不明物體撞破擋風玻璃、劃傷她的臉部。她女兒趕緊靠邊停車，忙著報警時有一名陌生的駕駛停車幫忙，便請對方查看究竟是什麼東西打破玻璃，未料他竟回答，「那裡有隻烏龜！」

這名女兒撥打911後說明，「我們在95號州際公路上，有東西穿破擋風玻璃，砸到我媽媽的頭，流了好多血。」調度員馬上請她先以毛巾按住母親傷口，直到救護車趕到。她當時一面為母親止血一面無奈表示，「她的運氣真是太糟了。」

珀特奧蘭治市警方發言人弗萊明（Andre Fleming）證實，婦人一隻眼睛上方被劃出1.3至2.5公分的傷口，意識清楚，馬上被送往附近健康醫療中心治療。他也補充，這隻海龜活了下來，僅龜殼上留下刮痕，已被消防員帶到案發現場附近的樹林放生。

事實上，這並非沃盧西亞郡第一起「天外飛龜」事件。佛州高速公路巡警蒙特斯（Kim Montes）說明，該郡上一次發生類似事件是在2016年，當時一隻烏龜遭一輛車撞擊後飛起，才會撞破另一輛車的擋風玻璃。

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