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流浪愛犬遭「越牆投毒」慘死！李炳憲胞妹心碎訴真相：我會抓到你

▲▼李智安的愛犬東東疑似慘遭陌生人毒死。（圖／翻攝自Instagram@mungcongrungongming）

▲李智安的愛犬東東疑似慘遭陌生人毒死。（圖／翻攝自Instagram@mungcongrungongming）

記者羅翊宬／編譯

南韓社會不時傳出有流浪貓狗遭當地居民毒死的新聞，然而日前知名韓星李炳憲的妹妹李智安（本名李恩熙，이은희）所飼養的愛犬也在不久前慘烈成為犧牲者！她在個人Instgram帳號上傳自己與愛犬相處的照片，以悲痛的口吻寫道，「媽媽一定會為你親手逮到殺人兇手」，疑似愛犬慘遭竊賊毒殺。

根據韓媒《女性朝鮮》報導，李智安是南韓知名演員李炳憲的胞妹，曾於1996年當選韓國小姐冠軍，21日她在IG放上緊擁愛犬微笑的照片，以沉痛的心境悲訴愛犬慘遭殺害，「我的寶貝，謝謝你在夢裡喊著『媽咪我愛妳』，媽媽一定會親手抓到殺人魔！好想你，對不起......拜託警察大人們，一定要逮到對我乖寶貝做出如此壞事的殺人魔。」

▲▼李智安發誓一定要為被毒死的愛犬抓到殺人兇手。（圖／翻攝自IG）

▲李智安發誓一定要為被毒死的愛犬抓到殺人兇手。（圖／翻攝自IG）

李智安在貼文中上傳緊擁愛犬「東東」（둥이，音譯）、以及與愛犬躺在床上度過幸福時光的照片，吸引讀者關注。親友在貼文留言問道到底發生何事，李智安表示，「不知道是誰越過圍牆，把毒藥丟進來。」

據悉，其實李智安比胞兄比李炳憲還要早出道，由於擁有吸睛的獨特異國外貌，在1982年5歲時就以模特兒之姿登上廣告，1996年獲選第40屆韓國小姐冠軍，2012年與交往4年、比自己年長1歲的網路遊戲公司職員結婚，然而婚姻僅維持3年便告吹，之後逐漸淡出演藝圈，獨自居住在75坪大的公寓大樓內。

▲▼李智安飼養7隻流浪貓狗。（圖／翻攝自IG）

▲李智安飼養7隻流浪貓狗。（圖／翻攝自IG）

其實李智安相當愛護小動物，本身有「動物教母」之稱，去年還曾登上電視台MBN綜藝節目《我們還能再相愛嗎》（우리 다시 사랑할 수 있을까，暫譯），當時她飼養7隻流浪貓狗，視為自己的親生子女對待。

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