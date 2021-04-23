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南韓登陸戰艦32人染疫！單日確診數逼近800人大關　創1月以來新高

▲▼南韓新冠疫情有回溫跡象，圖為首爾站前的臨時篩檢所。（圖／達志影像）

▲南韓新冠疫情有回溫跡象，圖為首爾站前的臨時篩檢所。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓先前原本稍微控制住新冠肺炎（COVID-19）疫情，然而在疫苗施打速度不如預期的情況，單日新增病例數今（23）日又再度逼近800人規模大關，創下今年1月以來的新高，各地潛藏許多「零症狀」感染者，恐怕是迎來第4次全國大流行的徵兆！另外，南韓海軍一艘登陸兩棲戰艦，驚傳32名士兵與船員確診。

根據《韓聯社》、《紐西斯通訊社》報導，南韓今（23）日上午9時30分共通報797起新增病例，其中境內感染為758例、境外移入則為39例，同時新增3例死亡。目前南韓共累計11萬7458起病例、1811例死亡。

從新增確診者所分佈的地區來看，首都圈新增498例（首爾佔198例、京畿道佔290例、仁川佔10例）；慶尚南道新增63例；蔚山新增38例；釜山新增33例；忠清北道新增29例；慶尚北道新增22例；光州新增16例；江原道新增15例；大邱新增12例；忠清南道新增10例；全羅北道新增8例；全羅南道新增6例；世宗、濟州島各新增3例；大田新增2例。

從主要群聚感染案例來看，首爾市東大門區某餐廳累計71例；京畿道城南市盆唐區某卡啦OK累計90例。

▲▼南韓海軍一艘登陸戰艦，驚傳至少有32人確診。（資料照，示意圖／達志影像／美聯社）

▲南韓海軍一艘登陸戰艦，驚傳至少有32人確診。（資料照，示意圖／達志影像／美聯社）

南韓國防部與海軍23日上午表示，平澤海軍第2艦隊一艘20日從鎮海港出發的海軍登陸兩棲戰艦，截至23日上午為止，船上84名官兵與船員中傳出至少32人確診，疑似為某幹部遭到子女所就讀的托兒所教師感染後，才造成船上人員陸續確診，但其子女與配偶目前尚未染疫，該艘戰艦於昨（22）日停靠在平澤港後，安排船上人員接受篩檢，除了確診者移送治療，其餘船員皆在船上接受隔離、待命。

軍方表示，該名幹部21日獲相關當局通報，其子女所就讀之托兒所有教師感染，因此須盡速安排接受篩檢，之後該幹部向上級稟報，並在艦內安排房間隔離，船上84人在軍艦停靠平澤港後接受篩檢，其中至少有32人篩檢呈陽性，另有4人篩檢報告還未出爐。

南韓海軍參謀總長夫石鍾（부석종）於23日上午緊急召開指揮官會議，決定未來2周以內將針對所有船艦，以及釜山、鎮海、平澤、東海（江原道）、木浦、仁川、濟州、浦項等地的主要海軍部隊，提升防疫措施至第2.5階段，該艘軍艦的全體士兵暫時停止休假、並禁止外出。

►韓AZ疫苗又傳災情！護理師接種後「四肢麻痺」 丈夫批政府不負責

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