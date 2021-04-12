　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／恐怖前夫嗆砍小孩　甜美人妻忍3年提告不起訴…淚：誰能保護我

記者黃宥寧／台北報導

北市長相甜美的賴姓人妻與張姓男子結婚近3年，指控丈夫時常摔東西對她大吼大叫，她受不了長期遭丈夫言語暴力，並談離婚。豈料離婚後，前夫竟帶著年幼孩子到她上班工作室要脅她若不復合，要砍賴女之追求者，她受不了提告恐嚇，日前收到台北地檢署不起訴處分書，她難過向記者表示難道前夫傳「一起死」還不構成嗎？

▲▼家暴前夫持球棒。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲賴小姐指控張姓前夫在離婚後持球棒到工作室作勢砸店，提告恐嚇竟不起訴。（圖／賴小姐提供）

賴小姐難過向《ETtoday新聞雲》記者表示，自己和張姓前夫結婚近3年，婚後沒想到丈夫竟露出本性，經常性說謊，並且個性相當火爆會動手，甚至在她懷孕期間將她推倒，賴女無奈形容，整段走鐘婚姻「讓她活得像單親，前夫則過的像單身」。

3年期間賴女活得生不如死，談了好幾次離婚，但前夫要求將孩子監護權讓給他才肯簽字，於是她只好忍痛先放棄孩子，決定逃出魔夫手掌，並在友人陪同下於去年2月簽字離婚。

▼離婚後，賴小姐竟遭前夫不斷言語恐嚇，甚至威脅「一起死」。（圖／賴小姐提供）

▲▼賴小姐提供遭前夫恐嚇證據。（圖／賴小姐提供）

豈料離婚後，又是另一場惡夢的開始！去年10月15日張男持球棒到她工作室作勢砸店恐嚇，甚至又趁賴女住家大樓門鎖故障直接入侵，一切誇張行徑也遭監視錄影器全程錄下。

賴女語帶顫抖的向記者訴說同年10月17日前夫帶著孩子到她工作室要脅「不復合的話就要砍追她的每一個對象」，不僅如此甚至恐嚇「準備把小孩帶回婆家要去砍人」。她拿出監視器清楚錄下192公分相當壯碩張男，當著孩子的面前向前妻嗆「這兩條命我要定了！」一旁的孩子嚇到哭狂喊「媽媽」也讓她心痛無比。

▼相當害怕前夫會對她及孩子做出不理智的事情，並對前夫提告恐嚇竟獲不起訴也讓她對法律相當失望。（圖／賴小姐提供）

▲▼ 不起訴。（圖／賴小姐提供）

心生恐懼的她拿著恐怖前夫威脅她的證據在去年11月27日到大安分局提告恐嚇，在今年4月2日收到台北地檢署的不起訴處分書，她淚控「為什麼法律不保護我，不保護我的孩子，難道要有人死了才會有人關心嗎？」

賴女也表示前夫太會演戲，在檢察官面前流下男兒淚表示「我只是想要一個完整的家庭，我還有小孩子要養，我也有跪下來道歉…」等語。對於有傷害前科的前夫，小孩卻跟著她，讓她每天都過得提心吊膽。

賴小姐也表示在日前已經聲請再議，希望希望檢察官能重新調查，讓她可以停止每天擔心自己及孩子的生命安全。對此記者也詢問張姓前夫，他僅冷漠回應「請你不要再聽她胡扯了，我個人覺得是沒什麼必要報。」

獨／李義祥第一通電話疑撥給他：卡緊咧！我的車掉下鐵軌

76行者數十名修復師手遭割刺！遺體玻璃深札逐一清除　血噴胸口

貴婦砸2千萬買舒眠課程　3年打400次牛奶針！驗出K他命怒控醫

范冰冰愛用而爆紅

ET快訊
郭書瑤PO泳裝辣照　「胸前點點疑走光」
「根本沒綁好！」太魯閣號工程車滑落　檢送驗關鍵證據
快訊／南投火燒山逼近校園　魚池國中緊急宣布明停課
白沙屯媽祖「衝台鐵車站」 三進三出賜福！單親媽推腦麻兒奇遇落
再創新高！「25架共機」擾台灣西南防空識別區

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／南投火燒山逼近校園　魚池國中緊急宣布「13日停課」

獨／恐怖前夫嗆砍小孩　甜美人妻忍3年提告不起訴…淚：誰能保護我

「根本沒綁好！」太魯閣號工程車滑落　檢送驗關鍵吊帶曝光

北宜下坡路段衝太快！　65歲單車男「自摔倒地」送醫不治

快訊／國道3高雄中寮隧道前「火燒車」　車上5人送醫

SWAG最會賺錢女優收入曝！暗黑版吳佩慈現身：只出場約會沒做S

嘉義離奇輕生2死！母帶女兒燒炭倒浴室　14歲男友躺床上身亡

快訊／台南中西區工人10米高墜地　送醫搶救傷重不治身亡

快訊／基隆安親班火警！濃煙狂竄...疏散30名師生　打火兄弟急灌救

控元祖前夫偷吃大黑松千金！「傳聞中小三」反告安晨妤突撤回

鬼之斜切！三寶左轉橫跨3車道　撞500萬保時捷...網：有得賠了

隔壁停水他沒停...竟是管線接錯　屋主傻眼：全家喝3年多地下水！

37天結婚4次！行員海撈32天婚假　申訴公司不批假...銀行遭罰2萬元

高雄女買鹹酥雞驚見「炸蝸牛」　老闆：牠就在九層塔上沒辦法

高雄平價牛排特製「麵換4顆蛋」　荷包蛋塞滿鐵板...顧客：好划算

Sandy大尺度穿內衣...吳宗憲：更想看Lulu！　二女兒結婚「就美送！」特別在乎喜帖編號

霍建華現身探班…提「一要求」被林心如打槍！夫妻私下互動曝

「22具法老木乃伊」乘車上街遊行　數百人列隊迎接...移至新博物館

大淵認「計畫娶穩交女友♥」　瘦子起鬨：現在就娶！打給她！

沒搶轎！媽祖鑾轎花不到5分鐘　快速通過「一級戰區」民生地下道

快訊／南投火燒山逼近校園　魚池國中緊急宣布「13日停課」

獨／恐怖前夫嗆砍小孩　甜美人妻忍3年提告不起訴…淚：誰能保護我

「根本沒綁好！」太魯閣號工程車滑落　檢送驗關鍵吊帶曝光

北宜下坡路段衝太快！　65歲單車男「自摔倒地」送醫不治

快訊／國道3高雄中寮隧道前「火燒車」　車上5人送醫

SWAG最會賺錢女優收入曝！暗黑版吳佩慈現身：只出場約會沒做S

嘉義離奇輕生2死！母帶女兒燒炭倒浴室　14歲男友躺床上身亡

快訊／台南中西區工人10米高墜地　送醫搶救傷重不治身亡

快訊／基隆安親班火警！濃煙狂竄...疏散30名師生　打火兄弟急灌救

控元祖前夫偷吃大黑松千金！「傳聞中小三」反告安晨妤突撤回

不怕傷了貴婦美甲！　千萬鑽石腰帶輕鬆轉換當髮飾、項鍊變胸針

影／白沙屯媽駐駕鹿寮「陳柏惟服務處隔壁」　網暴動：3Q媽祖保佑？

從不打草稿⋯奈良美智創作過程曝光！《月光小姐》誕生祕辛大公開

油亮油亮肥肉蓋在白飯上　彰化限定「爌肉握壽司」千人分享

蕾菈揪男友挑戰「漫畫腰」放閃！　他痛苦表情笑翻網：是摔下椅子

謝金河：女股神點出10大科技趨勢　未來10年的投資內涵！

台男沒有輸！研究揭曉「女生最愛尺寸」　醫：常用的不要太大

周興哲升格電影男主角　加碼1喜訊成亞洲第一！

偷學狗「吐舌+喘氣」！　羅威納秒收呆萌臉怒瞪：那是本汪的專利

少年籃賽／北市仁愛闖4強隊史最佳　家長是球隊最強後盾

新郎伸舌頭裝癡漢舔新娘！　曬超邪惡婚紗照...網全傻眼

社會熱門新聞

SWAG最會賺錢女優現身：只出場約會沒做S

即／16歲高中生陳屍家中！

重機短褲黑絲妹「綠燈起步」摔倒　左膝遭壓骨折

南投無業男搶走71張刮刮樂！「中獎金額」讓網驚呆

即／嘉義離奇輕生2死1命危！母女倒浴室內、國中男亡

桃園婦騎車撞臨停車倒地　遭大貨車輾頭慘死

即／桃園疑競速失控釀火燒車！駕駛昏迷波及3車

天道盟高層中2彈亡！槍手循「館長模式」投案

不滿女兒和他交往　悍父強逼男手淫吞精　

即／新北八里驚傳槍響！1男命危搶救中　

阿嬤焦急打電話找嘸人　23歲男房仲燒成焦屍！

22歲男酒駕開賓士載3嫩妹自撞！　夜店high完4傷

離譜！男保全做筆錄竟被25歲警加Line要借6萬　玩股票對話內容曝光

即／南投火燒山　魚池國中宣布停課不停班

更多熱門

相關新聞

貴婦砸2千萬買舒眠課程　3年打400次牛奶針成癮

貴婦砸2千萬買舒眠課程　3年打400次牛奶針成癮

新北市一名長相亮麗輕熟女呂姓貴婦，淚控因壓力夜不成眠，於是求助熟識多年的醫美醫師劉祥耀。呂女指控，從第一次施作「陰道緊實手術」劉男得知她有睡眠困擾，於是推薦她購買「舒眠課程」，豈料這舒眠課程竟是施打俗稱「牛奶針」為第4級管制藥品普洛福靜脈注射液，3年來施打4百多次，花費2千萬多元，竟還驗出K他命反應，讓她憤而提告。

嗆殺蔡英文　狂女主動到案「責付友人」

嗆殺蔡英文　狂女主動到案「責付友人」

在台海進行恐嚇行動？　陸外交部回應

在台海進行恐嚇行動？　陸外交部回應

目睹丈夫床戰　人妻刀捅小三下體

目睹丈夫床戰　人妻刀捅小三下體

沒票進火車站　蔡伯府罵「笨蛋」不起訴

沒票進火車站　蔡伯府罵「笨蛋」不起訴

關鍵字：

家暴前夫恐嚇毆打人妻不起訴

讀者迴響

熱門新聞

啦啦隊女神錄影重摔「後空翻撞地折頸」！

D社爆金正賢拒愛情戲「全因前女友徐睿知」

元老級手搖飲消失街頭　7年級爆共鳴：經典

丫頭33歲生日趴100人到場　隨便一滑都明星！

突入帳3450萬…她樂歪狂領　下場曝

10天無酬修復36具遺體卻遭攻擊　王薇君哭了

徐玄不敢碰金正賢的手！舊影片曝光

《時間》人員爆：不改劇本，金正賢就突然跑出去乾嘔

星巴克4／12起連5天買一送一

限水恐變供四停三　女大生「徵人互住」度水荒

LINE當機「傳訊息收不到」　電話也不通

快訊／小朋友喊「媽祖我愛祢」　白沙媽突大轉彎進國小

徐睿知迷暈3男　分手金正賢改愛金秀賢

29歲女被「收回求婚」　網卻罵：妳在扯後腿

SWAG最會賺錢女優現身：只出場約會沒做S

更多

最夯影音

更多
鬼之斜切！三寶左轉橫跨3車道　撞500萬保時捷...網：有得賠了

鬼之斜切！三寶左轉橫跨3車道　撞500萬保時捷...網：有得賠了
隔壁停水他沒停...竟是管線接錯　屋主傻眼：全家喝3年多地下水！

隔壁停水他沒停...竟是管線接錯　屋主傻眼：全家喝3年多地下水！

37天結婚4次！行員海撈32天婚假　申訴公司不批假...銀行遭罰2萬元

37天結婚4次！行員海撈32天婚假　申訴公司不批假...銀行遭罰2萬元

高雄女買鹹酥雞驚見「炸蝸牛」　老闆：牠就在九層塔上沒辦法

高雄女買鹹酥雞驚見「炸蝸牛」　老闆：牠就在九層塔上沒辦法

高雄平價牛排特製「麵換4顆蛋」　荷包蛋塞滿鐵板...顧客：好划算

高雄平價牛排特製「麵換4顆蛋」　荷包蛋塞滿鐵板...顧客：好划算

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面