獨／恐怖前夫嗆砍小孩　甜美人妻忍3年提告不起訴…淚：誰能保護我

記者黃宥寧／台北報導

北市長相甜美的賴姓人妻與張姓男子結婚近3年，指控丈夫時常摔東西對她大吼大叫，她受不了長期遭丈夫言語暴力，並談離婚。豈料離婚後，前夫竟帶著年幼孩子到她上班工作室要脅她若不復合，要砍賴女之追求者，她受不了提告恐嚇，日前收到台北地檢署不起訴處分書，她難過向記者表示難道前夫傳「一起死」還不構成嗎？

▲賴小姐指控張姓前夫在離婚後持球棒到工作室作勢砸店，提告恐嚇竟不起訴。（圖／賴小姐提供）

賴小姐難過向《ETtoday新聞雲》記者表示，自己和張姓前夫結婚近3年，婚後沒想到丈夫竟露出本性，經常性說謊，並且個性相當火爆會動手，甚至在她懷孕期間將她推倒，賴女無奈形容，整段走鐘婚姻「讓她活得像單親，前夫則過的像單身」。

3年期間賴女活得生不如死，談了好幾次離婚，但前夫要求將孩子監護權讓給他才肯簽字，於是她只好忍痛先放棄孩子，決定逃出魔夫手掌，並在友人陪同下於去年2月簽字離婚。

▼離婚後，賴小姐竟遭前夫不斷言語恐嚇，甚至威脅「一起死」。（圖／賴小姐提供）

豈料離婚後，又是另一場惡夢的開始！去年10月15日張男持球棒到她工作室作勢砸店恐嚇，甚至又趁賴女住家大樓門鎖故障直接入侵，一切誇張行徑也遭監視錄影器全程錄下。

賴女語帶顫抖的向記者訴說同年10月17日前夫帶著孩子到她工作室要脅「不復合的話就要砍追她的每一個對象」，不僅如此甚至恐嚇「準備把小孩帶回婆家要去砍人」。她拿出監視器清楚錄下192公分相當壯碩張男，當著孩子的面前向前妻嗆「這兩條命我要定了！」一旁的孩子嚇到哭狂喊「媽媽」也讓她心痛無比。

▼相當害怕前夫會對她及孩子做出不理智的事情，並對前夫提告恐嚇竟獲不起訴也讓她對法律相當失望。（圖／賴小姐提供）

心生恐懼的她拿著恐怖前夫威脅她的證據在去年11月27日到大安分局提告恐嚇，在今年4月2日收到台北地檢署的不起訴處分書，她淚控「為什麼法律不保護我，不保護我的孩子，難道要有人死了才會有人關心嗎？」

賴女也表示前夫太會演戲，在檢察官面前流下男兒淚表示「我只是想要一個完整的家庭，我還有小孩子要養，我也有跪下來道歉…」等語。對於有傷害前科的前夫，小孩卻跟著她，讓她每天都過得提心吊膽。

賴小姐也表示在日前已經聲請再議，希望希望檢察官能重新調查，讓她可以停止每天擔心自己及孩子的生命安全。對此記者也詢問張姓前夫，他僅冷漠回應「請你不要再聽她胡扯了，我個人覺得是沒什麼必要報。」

獨／李義祥第一通電話疑撥給他：卡緊咧！我的車掉下鐵軌

76行者數十名修復師手遭割刺！遺體玻璃深札逐一清除 血噴胸口

貴婦砸2千萬買舒眠課程 3年打400次牛奶針！驗出K他命怒控醫

范冰冰愛用而爆紅