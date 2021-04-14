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桃園市民宅大火父子雙亡　屋主「我是被抱出來的」不起訴

▲桃園市桃園區永康街1棟民宅去年10月間凌晨大火，2樓住戶鄭姓父子逃生不及疑遭濃煙嗆死，呂姓屋主被依公共危險罪嫌起訴。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市桃園區永康街1棟民宅去年10月間凌晨大火，2樓住戶鄭姓父子逃生不及遭濃煙嗆昏送醫不治，呂姓屋主被依公共危險罪嫌送辦。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市桃園區永康街一棟民宅去年10月間凌晨發生大火，當時1樓與3、4樓住戶8人及時逃出屋外，但2樓鄭姓父子疑遭濃煙嗆昏，被發現時均已無生命跡象，警方依公共危險將屋主呂姓男子移送桃檢偵辦；呂男偵訊時辯稱，自己身體多處失能，生活無法自理，火警發生時是女兒將其抱出屋外才倖免於難。檢方查出，呂男因身體因素未曾上樓過，據消防局鑑識報告疑因2樓佛堂電器起火肇禍，認定呂男應無過失情事，且家屬亦無意見，14日偵結予以呂男不起訴處分。

▲桃園市桃園區永康街1棟民宅去年10月間凌晨大火，消防人員與桃園警方在現場搶救。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市桃園區永康街1棟民宅去年10月間凌晨大火，消防人員與桃園警方在現場搶救。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

根據桃園市消防局與警方指出，去年10月28日凌晨3時5分，位於桃園區永康街156巷棟1透天民宅大火，警消到場時2樓已陷入火海，消防人員灌救時先將1樓行動不便的84歲屋主呂姓男子與李姓妻子救出，並疏散4樓的其餘6名親屬，另1名10歲呂姓男童則自行逃生，所幸及時逃離並無大礙。

但消防人員在2樓房間內發現84歲鄭姓男子倒臥床上已失去生命跡象，3樓廁所內找到他62歲兒子，也已無生命跡象，2人雖送醫急救但疑似吸入過多濃煙仍宣告不治，事後警方依公共危險罪嫌將屋主83歲的呂姓男子移送法辦。

▲桃園市桃園區永康街1棟民宅去年10月間凌晨大火，大火被撲滅後，警消在現場拉起封鎖線。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市桃園區永康街1棟民宅去年10月間凌晨大火，大火被撲滅後，警消在現場拉起封鎖線。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

桃檢根據消防局鑑識報告，起火點位於2樓東側，也就是客廳與佛堂處起火，起火原因不排除是電器引發火警；屋主呂姓男子否認犯行，辯稱，這戶屋主是登記他的名字，但實際由呂家與其親家楊姓男子共同居住，呂家住1、4樓，楊家住2、3樓，他因身體失能，日常生活無法自理，他不清楚2、3樓有何電器使用設備，也已多時未曾上去過。

檢方認為，根據檢察官現場會勘紀錄與相驗死者證明書，呂男既長期非為2樓實際使用與居住之人，身體多處失能且無法自理，已無從認定本案火災應注意、能注意而未注意之過失情事，再查家屬亦無意見，認為犯罪嫌疑不足，偵結予以呂男不起訴處分。

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