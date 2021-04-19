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正妹夜店邂逅帥哥一夜情　媽媽發現後告性侵不成又提再議翻盤

▲▼一夜情。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲年輕辣妹與帥哥發生一夜情後，先提性侵不成又提出再議翻盤。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

年輕辣妹小尹（化名），去年8月底與友人到台北市東區夜店狂歡，當場與年約30歲的帥哥加藤（化名）看對眼，雙方在酒精催情下，到旅館進行交流。但小尹母親事後問起，小尹扯謊自己遭性侵，提出告訴；加藤遭檢方偵辦後獲得不起訴，竟傳訊向小尹炫耀！小尹不滿，向高檢提出再議，高檢也決定撤銷不起訴，發回重查。

小尹不滿20歲，由於外型高聎亮麗，母親擔心她交友狀況，經常以手機定位鎖定女兒行蹤。而案發於去年8月底，當時小尹與閨密前往台北市東區AI夜店狂歡，在酒精、燈光的助興下，小尹當場就跟加藤看對眼，雙方在舞池中熱舞、擁吻，離開夜店後，2人又到旅館開房，大戰3小時後返家。

小尹的行蹤被母親掌握，在母親的追問下，小尹才坦承跟加藤發生關係，但因擔心被責罵，小尹謊稱自己遭到性侵，並在母親的陪同下提告。加藤遭檢方傳喚，他否認性侵，強調雙方情投意合；檢方也比對當天旅館的監視器畫面，發現2人互動親密，小尹也無腳步蹣跚，應無違反其意願，故對加藤做出不起訴處分。

本案經媒體於今年初報導後，加藤發現情節與自己遭遇一樣，認為自己就是報導中人物，因此傳送媒體報導的連結，給予小尹。小尹看到後情緒崩潰，痛哭失聲。幾經思考後，小尹決定向高等檢察署提出再議，希望將結果翻盤。案經高檢署審議後，認為全案確有事證調查未明，地檢署的不起訴處分過於率斷，因此高檢署撤銷不起訴處分，發回台北地檢署重查。

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