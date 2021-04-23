華航2機師1家人「4／16在台北清真寺」　當天活動有400人！

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布再確診3例個案，其中2名是華航機師，1名機師是案1091，1名是在澳洲雪梨被驗出，未列編號，另1名確診者是飛澳洲機師的同住家人（案1090），目前華航累計4機師確診。由於3人都有台北和大園清真寺活動史，指揮官陳時中也表示，在台北清真寺當天活動有400人。

▲台北清真寺。（圖／記者李毓康攝）

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1名印尼籍40多歲男性貨機機師，4月20日執勤至澳洲時，自覺出現喉嚨癢情形，並於當地檢出COVID-19陽性，指揮中心隨即啟動個案在臺活動史之調查，並針對在臺接觸者匡列及採檢，其中2名接觸者檢出陽性，於今日確診（案1090、1091）。

案1090為印尼籍10多歲男性，為該名機師同住家人，近期無出國史，4月21日匡列為居家隔離接觸者，並由衛生單位安排就醫採檢，4月22日出現喉嚨乾痛、暈眩等症狀，於今日確診（Ct值30）。因為該名個案109年9月來台後，就沒有再出國，因此會列本土個案。

▲▼確診機師足跡。（圖／指揮中心提供）

案1091為印尼籍50多歲男性，為該名機師同事，4月4日至4月10日曾執勤至美國，期間無症狀，返臺後於4月15日進行檢疫期滿採檢，結果為陰性；個案4月16日自覺有疲憊、身體微熱情形，同日中午與該機師及案1090一同於台北清真寺活動，4月18日出現輕微咳嗽症狀，經服藥後症狀改善，因預計返回印尼探親，4月21日進行自費採檢，於今日確診（Ct值27）。

陳時中表示，3人在4/1612：00～13：00曾去台北清真寺，飛澳洲的機師4/19下午曾去大園清真寺，下午16：00曾去全聯蘆竹竹南店，台北清真寺活動大概有400多人，這些時間曾在相同地點活動過的民眾，要自主健康管理14天，有疑似症狀要盡快戴口罩就醫。

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