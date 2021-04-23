影／丟人了！小貨車忠孝橋起步「後車廂乘客重摔地上」　網全看呆

記者黃君瀚／綜合報導

一名司機今（23）日上午外出送貨，行經台北市忠孝橋，目擊前方小貨車先是停等數秒，隨後啟動時後車廂居然「丟人」，黃衣乘客在空中旋轉後重重摔落地面，神情看上去十分痛苦。三重分局指出，將依道路交通管理處罰條例舉發，最重處18000元罰鍰。

▲行車紀錄器拍下台北市忠孝橋「摔人」的驚悚畫面。（圖／翻攝爆料公社二社／下同）

賴姓網友23日在「爆料公社二社」貼出一段行車紀錄器畫面，提醒社員行車要注意安全、起步要小心，「因為永遠不知道前方車子會有什麼東西掉出來」。她說，早上舅舅出去送貨，在忠孝橋上竟然遇到人飛出車外這種離譜情事，直呼誇張又傻眼。

賴女指行車紀錄器顯示的日期有誤，正確時間是23日上午10點30分左右。畫面中一輛小貨車疑似前方擁塞，先是停等了數秒才前行，不料一起步後方車廂的黃衣乘客就這麼摔出車外，頭部朝下重重跌落地面，一時痛到無法起身。

好在事發後不到1分鐘，小貨車駕駛就發現狀況不對，趕忙下車回頭查看；賴女舅舅則在這段時間打警示燈協助提醒其他用路人。

三重分局交通組組長在留言區回覆，表示警方將依「道路交通管理處罰條例」第30條舉發，可處汽車駕駛人新台幣3000元以上18000元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行。