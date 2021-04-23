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台北清真寺400人活動爆確診案例　北市急消毒「緊盯5／16開齋節」

記者陳家祥／台北報導

中央流行疫情指揮中心23日公布3例確診個案，其中2名是華航機師，1名機師是案1091，1名是在澳洲雪梨被驗出，未列編號，另1名確診者是飛澳洲機師的同住家人（案1090），目前華航累計4機師確診。由於3人都曾到訪台北清真寺，北市環保局緊急在22日晚間及23日上午進行噴藥消毒，台北清真寺也在23日宣布暫停主麻儀式。

▲▼親民黨副秘書長劉文雄殯禮。台北清真寺（圖／記者李毓康攝）

▲台北清真寺。（圖／記者李毓康攝）

台北市副市長黃珊珊表示，接到訊息後市府隨即展開清潔消毒，目前已經完成相關工作，後續會進行疫調、居家隔離等安排，只要有相關的狀況都會按照規定辦理，「疫情期間還是呼籲大家要注意，尤其群聚活動，戶外活動本來就是會戴口罩，這個部分主要是我們確實執行」，到時候要看疫調結果才知道，市府會把所有可能的狀況都掌握。

而是否因為久未出現本土案例，導致防疫鬆懈？黃珊珊說，中央的秋冬專案其實一直都沒有鬆懈，現在各場域還是都要戴口罩，也一直都有在做監控，「但是的確大家警覺性可能比較低了，照今天這樣的本土病例來看，我覺得其實回到我們原來的秋冬專案的話，徹底執行，應該還是可以做到稍微控制」，另外就是應該鼓勵大家趕快打疫苗。

至於將在5月16日舉行的開齋節是否受到影響？黃珊珊表示，本來大型活動就有規範，已進行開齋節的防疫計畫審查，屆時現場不會有飲食攤位，會就整個疫情的狀況做機動性調整，若真的很嚴重，會依照SOP處理，該停就會停。

另外，黃珊珊也提到，可能之前民眾可能認為接種疫苗的急迫性沒那麼高，如今出現本土案例，應該大家會比較有警覺性。黃說，目前市府還是鼓勵高危險群施打。

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