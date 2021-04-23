華航累計4機師+1家人確診！　陳時中：前艙1270名機組員擴大採檢

記者嚴云岑／台北報導

航空業最近不平靜，先是1078、1079國籍機師染疫，今（23）日又爆出同家航空公司2名印尼籍機師也確診。指揮中心指揮官陳時中表示，目前確診的都是華航貨機機師，會針對前艙約1270名機組員擴大採檢，另外也呼籲後艙與家屬若有任何症狀要盡快來報採檢，讓整個事情調查的更清楚。

中央流行疫情指揮中心今表示，今年4月21日接獲我國某航空公司通報，該公司1名印尼籍40多歲男性貨機機師，4月20日執勤至澳洲時，自覺出現喉嚨癢情形，並於當地檢出COVID-19陽性，指揮中心隨即啟動個案在臺活動史之調查，並針對在臺接觸者匡列及採檢，其中2名接觸者檢出陽性，於今日確診（案1090、1091）。

[廣告]請繼續往下閱讀...

案1090為印尼籍10多歲男性，為該名機師同住家人，近期無出國史，4月21日匡列為居家隔離接觸者，並由衛生單位安排就醫採檢，4月22日出現喉嚨乾痛、暈眩等症狀，於今日確診（Ct值30）。因為該名個案109年9月來台後，就沒有再出國，因此會列本土個案。

案1091為印尼籍50多歲男性，為該名機師之同事，4月4日至4月10日曾執勤至美國，期間無症狀，返臺後於4月15日進行檢疫期滿採檢，結果為陰性；個案4月16日自覺有疲憊、身體微熱情形，同日中午與該機師及案1090一同於台北清真寺活動，4月18日出現輕微咳嗽症狀，經服藥後症狀改善，因預計返回印尼探親，4月21日進行自費採檢，於今日確診（Ct值27）。

【你可能也想看】

►快訊／今新冠增4例！華航2機師確診 曾去大園清真寺

►快訊／華航確診機師曾去「全聯蘆竹南竹店」

►華航機師「同住家人」確診！陳時中：列本土個案



►華航才10幾人接種疫苗！陳時中批「腳步慢」：不打管制會加嚴

►華航機師案1091「4／16就有症狀」 當日下午還去清真寺

►華航2機師1家人「4／16在台北清真寺」 當天活動有400人！