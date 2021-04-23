罰款金額曝！小貨車「後車廂乘客噴出」重摔　他躺忠孝橋痛苦哀號

記者陳豐德、林昱萱／新北報導

一輛小貨車23日行經忠孝橋時，先是在橋上停頓了數秒，接著竟然從後車廂內「丟出一個人」，而被丟出的黃衣乘客重重摔落在地，神情相當痛苦，甚至因此一度無法起身，讓後方的駕駛看傻了眼。針對此誇張的事件，警方也特別回應了。

▲黃姓乘客重重摔落到地面。（圖／爆料公社二社，下同）

一名賴姓網友23日在臉書社團「爆料公社二社」貼出一段行車紀錄器，只見畫面中的小貨車疑似因為前方壅塞，在原地停了數秒才起步，但詭異的是，才剛起步沒多久，一名黃衣乘客就突然從後車廂內重重摔落，而起初小貨車駕駛還渾然不覺，直直向前開去，直到過了快一分鐘才赫然驚覺後車廂掉出一個人。

此外，賴女也指出，行車紀錄器上的時間有誤，事發當時的正確時間為23日上午10時30分。這段影片在網路上曝光後，立即引發網友熱議，不少人都直呼太誇張，而也有不少網友質疑事件究竟是如何發生的。

對此，警方表示，有關爆料公社社群網路所po文影像情事，當時並未接獲民眾報案，而依影像所顯示貨車駕駛的行為違反《道路交通管理處罰條例》第30條1項6款「車廂以外載客」，將可開出3千元以上，1萬8千元以下罰鍰；因而致人受傷者，將吊扣其駕照1年，警方已依規定告單告發。