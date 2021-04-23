　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

罰款金額曝！小貨車「後車廂乘客噴出」重摔　他躺忠孝橋痛苦哀號

記者陳豐德、林昱萱／新北報導

一輛小貨車23日行經忠孝橋時，先是在橋上停頓了數秒，接著竟然從後車廂內「丟出一個人」，而被丟出的黃衣乘客重重摔落在地，神情相當痛苦，甚至因此一度無法起身，讓後方的駕駛看傻了眼。針對此誇張的事件，警方也特別回應了。

丟人了！小貨車忠孝橋起步「旋轉重摔地面」（圖／爆料公社二社）

▲黃姓乘客重重摔落到地面。（圖／爆料公社二社，下同）

一名賴姓網友23日在臉書社團「爆料公社二社」貼出一段行車紀錄器，只見畫面中的小貨車疑似因為前方壅塞，在原地停了數秒才起步，但詭異的是，才剛起步沒多久，一名黃衣乘客就突然從後車廂內重重摔落，而起初小貨車駕駛還渾然不覺，直直向前開去，直到過了快一分鐘才赫然驚覺後車廂掉出一個人。

丟人了！小貨車忠孝橋起步「旋轉重摔地面」（圖／爆料公社二社）

此外，賴女也指出，行車紀錄器上的時間有誤，事發當時的正確時間為23日上午10時30分。這段影片在網路上曝光後，立即引發網友熱議，不少人都直呼太誇張，而也有不少網友質疑事件究竟是如何發生的。

對此，警方表示，有關爆料公社社群網路所po文影像情事，當時並未接獲民眾報案，而依影像所顯示貨車駕駛的行為違反《道路交通管理處罰條例》第30條1項6款「車廂以外載客」，將可開出3千元以上，1萬8千元以下罰鍰；因而致人受傷者，將吊扣其駕照1年，警方已依規定告單告發。

ET快訊
江宏傑離婚訴訟「言語暴力」成弱點？　律師開解：福原愛要賠錢
柔道教練重摔多次！7歲童翻白眼抽搐送醫腦死...竟稱合理訓練
女師拒盤查遭「挖洞設陷阱」　律師轟中壢警濫權：分局長涉包庇
快訊／東京、大阪等4都府縣「3度發布」緊急事態
趙麗穎離婚「21億熱搜突消失」！排行榜火速刪名

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

中壢警「違法臨檢」！女師慘遭上銬扣留９小時　檢察官要辦了

新北市農會理監事改選傳賄聲　石碇區里長遭檢調搜索

女師拒盤查遭「挖洞設陷阱」！律師轟中壢警：違法濫權妨害自由

表妹日記吐心聲「對他難以自拔」告表哥性侵　因這些理由吞敗

公車司機毒駕撞死人　第一反應喊「係啊！」竟辯：只是打瞌睡

柔道教練重摔6、7次...7歲童翻白眼抽搐送醫腦死！竟稱合理訓練

行刑式槍殺保母相驗出爐！她頭部慘留2彈孔　血從家裡流到馬路

韓粉出征踢鐵板！罵釣客食堂「畜生」　稱義憤留言非侮辱被打臉

罰款金額曝！小貨車「後車廂乘客噴出」重摔　他躺忠孝橋痛苦哀號

婦頸椎骨折慘死！社區大樹倒塌重擊　管委會主委這原因無責

狂老爸DIY「BMW木製雙座跑車」 接兒子下課帥爆！網讚鬼斧神工

白車疑國道擋救護車長達3分鐘 鳴笛示警也不讓病患家屬焦急！

范瑋琪神隱1年...陳建州曝：在上碩士班　飛飛「被路人稱讚」神回：比新聞可愛嗎？

Janet產後「胸部變超大」老公狂讚　拒絕他靠近：這是給小朋友的

高鐵乘客身體不適！廣播急尋醫生　白髮男沈穩救援網驚：侯友宜哥哥

剩8+9在生？CIA估台生育率預測墊底　他平反太歧視：房、物價太高惹

8旬房東嬤養中風尪「出租小套房」　遇租屋蟑螂不繳錢...還控偷30萬

桃園退休警停路中講電話遭開單　槓上現任警！錄影蒐證反被打臉

南投清境農場「暴雨夾帶冰雹」　現場遊客全嗨翻錄影：好難得！

朋友太熱情！超萌柯基被嚇爆XD　表情管理失敗：媽媽我要回家...

中壢警「違法臨檢」！女師慘遭上銬扣留９小時　檢察官要辦了

新北市農會理監事改選傳賄聲　石碇區里長遭檢調搜索

女師拒盤查遭「挖洞設陷阱」！律師轟中壢警：違法濫權妨害自由

表妹日記吐心聲「對他難以自拔」告表哥性侵　因這些理由吞敗

公車司機毒駕撞死人　第一反應喊「係啊！」竟辯：只是打瞌睡

柔道教練重摔6、7次...7歲童翻白眼抽搐送醫腦死！竟稱合理訓練

行刑式槍殺保母相驗出爐！她頭部慘留2彈孔　血從家裡流到馬路

韓粉出征踢鐵板！罵釣客食堂「畜生」　稱義憤留言非侮辱被打臉

罰款金額曝！小貨車「後車廂乘客噴出」重摔　他躺忠孝橋痛苦哀號

婦頸椎骨折慘死！社區大樹倒塌重擊　管委會主委這原因無責

半路遇「白臉女」張大眼微笑！　他嚇軟腿：大白天別這樣

警稱「不認識」就盤查　邱顯智：陌生臉孔完全不符法律規定

他點出租屋2優勢「CP值比買房高」　網搖頭曝決定關鍵：很簡單

36歲瓦德茲投回大聯盟　吳俊良：球質不一樣

中壢警「違法臨檢」！女師慘遭上銬扣留９小時　檢察官要辦了

《職災保險法》完成三讀立法　陳瑩酸：感謝國民黨一字不差的版本

倪妮億元粉鑽戴滿手　笑到眼睛都瞇了

國小硬聯／吳柏承雙響！仁善抱回隊史首冠　黃智煦好投MVP

回故鄉馬祖首展　曹松清《和光同島》45幅畫作呈現鄉情

7奈米以下半導體製程　FIB光束需升級「單顆原子」才夠力

北捷府中站女被襲胸＋扯開上衣 「上身全裸」遭百公斤男壓倒狂毆

社會熱門新聞

嘉義伴屍女高中唸名校　父遭詐騙全家變調

載老婆回家遭重機猛撞…新竹男「肢體變形」慘死！

即／台南1對男女「行刑式爆頭」腦漿外溢雙亡

7歲童學柔道遭活活摔到腦死　連續過肩摔20多次

為200萬蓋房款狠殺保母再自戕　屋內3童嚇哭

9歲兒突然斷氣走了　罕病連醫師都要上網查

16歲少年騎士「猛撞砂石車」慘死

丟人！小貨車忠孝橋起步乘客重摔

國中妹住「西門町國軍英雄館」浴室夜半傳水聲　驚見隔壁有箱屍

江宏傑提離婚　江爸爸一句話快閃

「潑屎妹」為奔夜店帥哥家淪賊　遭北檢起訴

民生社區雨遮掉落險砸路人　疑壓縮機過重釀禍　

對外標榜埔里山泉水！水源全是地下水

快訊／台64「砂石車自撞」橫倒！車流狂塞10km

更多熱門

相關新聞

確診足跡首入宗教場所！醫曝「最危險2原因」

確診足跡首入宗教場所！醫曝「最危險2原因」

中央流行疫情指揮中心今公布確診3例個案，其中2名是華航機師，1名是機師同住家人；同時，指揮官陳時中也證實，3人在4／16中午12：00去台北清真寺活動，當天大概有400人。對此，有感染科權威醫師則擔心，因為宗教場所的聚會時間較長，且做禮拜的舉動等，距離也可能較近，比起賣場，宗教場所更讓他感到擔憂。

丟人！小貨車忠孝橋起步乘客重摔

丟人！小貨車忠孝橋起步乘客重摔

台北清真寺未採實名制！暫停一週宗教活動

台北清真寺未採實名制！暫停一週宗教活動

台北清真寺爆確診案例　北市急消毒

台北清真寺爆確診案例　北市急消毒

機師澳洲確診才做疫調　專家：防疫慢半拍

機師澳洲確診才做疫調　專家：防疫慢半拍

關鍵字：

影音

讀者迴響

熱門新聞

快訊／趙麗穎、馮紹峰宣布離婚

男付不起「208萬聘金」分手8年女友　她淚崩下跪

江宏傑提離婚訴訟！福原愛「全都失去了」

連千毅寵妻砸8000萬買電梯豪宅！

基隆廟口「滯留外國人」擺攤　1分鐘收入破千他傻眼

快訊／福原愛出軌疑雲！江宏傑訴請離婚

嘉義伴屍女高中唸名校　父遭詐騙全家變調

鳳梨找到「17年前初戀櫃姐」！

載老婆回家遭重機猛撞…新竹男「肢體變形」慘死！

福原愛首發聲「謝謝江宏傑」　

長榮、陽明全賣「大賺1700萬」！曝未來買股4重點

即／台南1對男女「行刑式爆頭」腦漿外溢雙亡

豬揚變色1年！　羅志祥年燒1千萬

才唱3首歌...蔡依林突爆粗口　萬人面前「飆罵」

荳荳痛哭N天「宣布1決定」！

更多

最夯影音

更多
狂老爸DIY「BMW木製雙座跑車」 接兒子下課帥爆！網讚鬼斧神工

狂老爸DIY「BMW木製雙座跑車」 接兒子下課帥爆！網讚鬼斧神工
白車疑國道擋救護車長達3分鐘 鳴笛示警也不讓病患家屬焦急！

白車疑國道擋救護車長達3分鐘 鳴笛示警也不讓病患家屬焦急！

范瑋琪神隱1年...陳建州曝：在上碩士班　飛飛「被路人稱讚」神回：比新聞可愛嗎？

范瑋琪神隱1年...陳建州曝：在上碩士班　飛飛「被路人稱讚」神回：比新聞可愛嗎？

Janet產後「胸部變超大」老公狂讚　拒絕他靠近：這是給小朋友的

Janet產後「胸部變超大」老公狂讚　拒絕他靠近：這是給小朋友的

高鐵乘客身體不適！廣播急尋醫生　白髮男沈穩救援網驚：侯友宜哥哥

高鐵乘客身體不適！廣播急尋醫生　白髮男沈穩救援網驚：侯友宜哥哥

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！最即時！最多元！最豐富！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面