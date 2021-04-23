責任歸營造商！罹難家屬痛喊「台鐵呢？」　檢察長：一定追究到底

▲太魯閣號車廂嚴重毀損，讓人看了怵目驚心。（圖／記者黃國霖攝）

記者施怡妏／綜合報導

「76行者遺體美容修復團隊」發言人王薇君，昨日在臉書代太魯閣罹難家屬發聲，家屬收到起訴書心痛表示，事故責任全指營造商，但台鐵卻無任何刑責，痛批「臺鐵的責任在哪裡？」要政府跟台鐵給出交代。對此，花蓮地檢署俞秀端檢察長給出回覆了，「對於相關機關、人員刑事法律責任的追究，一定會完成的」。

王薇君在個人臉書發文，俞秀端檢察長透過與她的LINE對話框，向各位家屬表示，「對於各位家屬遭受的傷痛和苦楚，個人感同身受，只嘆能為大家做的，太少了，但是對於相關機關、人員刑事法律責任的追究，身為檢察官的我們一定會完成的」，並針對兩點說明。

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▲俞秀端檢察長回應。（圖／翻攝自Facebook／王薇君 - 保護兒童我願意）

俞秀端檢察長表示，4月16日的起訴僅就社會大家最為關心、直接造成事故發生之犯罪事實先行偵結，另就台鐵局、設計監造公司、專案管理公司有無不法、李姓被告所營兩間公司承攬多項工程有無不法等節，「本屬專案小組能持續積極偵辦中，單就這幾天，就又陸續調扣許多卷證，並傳訊多人釐清案情」。

俞秀端檢察長還指出，花蓮地檢署不僅充分同理各位家屬的心情，也非常重視您們的意見，相關工程是否涉有不法，還需要時間鑑定，因涉及建築專業及鑑定，較費時間，「除了第一波起訴人員之外，還有哪些人員需要負刑事責任，本案專案團隊都會盡速偵辦，並對外公布」。

▲李義祥。（圖／記者陳以昇攝）

俞秀端檢察長坦言，「我和各位一樣，希望這次的不幸是最後一次，希望人民都能有更安全的生活環境，包括交通，更希望全案能早日偵查終結，以慰往生者在天之靈」，最後還向各位保證，「不論我在哪個位置，都不會忘記擔任檢察官的初心，若家屬有任何問題，仍可直接找我」。

對於俞秀端檢察長的用心，王薇君感動表示，俞秀端檢察長是我近十年來在重大事故災難、刑事被害案件協助時，所認識最有擔當、有溫度、有同理心的好官員，「謝謝您讓我們看見公部門的好溫度」。