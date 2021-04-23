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社會 社會焦點 保障人權

太魯閣家屬收起訴書…痛喊「台鐵責任在哪？」　花檢發聲明回應了

▲▼408次太魯閣號出軌事件DAY6，和仁車站停放事故列車車廂。（圖／記者黃國霖攝）

▲台鐵太魯閣脫軌事故共造成49人死亡。（圖／記者黃國霖攝）

記者黃宥寧、莊智勝／花蓮報導

台鐵太魯閣脫軌釀成49死慘劇，而修復罹難者遺體的「76行者遺體美容修復團隊」發言人王薇君昨（22日）代家屬發聲，直指家屬收到起訴書，但內容卻寫著被告是營造商，質疑「台鐵的責任在哪裡？」對此，花蓮地檢署今發布聲明稿澄清，表示現階段是先就「犯罪事實」先行偵結，後續台鐵、設計監造公司、專案管理公司及李義祥公司承攬多項工程有無不法情節，專案小組仍持續積極偵辦中。

王薇君在臉書PO文替罹難者家屬發聲，家屬指出，如今收到了太魯閣一案的起訴書，但卻發現被告似乎都是營造商，「我知道我的兒子是搭乘台鐵的火車，一個人好好地坐火車，怎麼就變成屍骨不全的去認屍了？」家屬質疑，營造商是台鐵找的，照理說台鐵也是負責人之一，直呼台鐵、政府也要給家屬一個交代。

對此，花檢今發布新聞稿澄清，表示16日僅就社會大眾最關心、直接造成事故發生之犯罪事實先行偵結，而台鐵局、設計監造公司、專案管理公司及李義祥公司承攬多項工程有無不法情節，專案小組仍持續積極偵辦，並陸續傳訊多人釐清案情。

花檢表示，關於民間團體代表罹難者家屬表達應追究台鐵責任一事，花檢能充分理解家屬心情，也非常重視家屬及各界意見，「現均積極查明相關工程是否涉有不法，將儘速偵辦後對外公布，以維被害人權益，並慰死者在天之靈。」

▼總統蔡英文、行政院長蘇貞昌日前出席罹難者聯合追思公祭。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統蔡英文、行政院長蘇貞昌出席太魯閣事故聯合追思公祭。（圖／記者林敬旻攝）

▲0402臺鐵408次太魯閣號事故聯合追思公祭。（圖／記者林敬旻攝）

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太魯閣台鐵起訴書花檢

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