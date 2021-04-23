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責任歸營造商！太魯閣罹難家屬「收起訴書」　痛批：臺鐵呢？

記者施怡妏／綜合報導

台鐵太魯閣奪49人命，「76行者遺體美容修復團隊」第一時間前往花蓮殯儀館，13天來不眠不休協助罹難者走完人生最後一程，團隊發言人王薇君昨（22）日晚間代罹難者家屬發聲，家屬收到起訴書，內容寫著被告是營造商，但好好的人坐上火車，卻變成屍骨不全，「臺鐵的責任在哪裡？」要政府跟台鐵給出交代。

▲▼408次太魯閣號出軌事件DAY6，和仁車站停放事故列車車廂。（圖／記者黃國霖攝）

▲408次太魯閣號出軌事件。（圖／記者黃國霖攝）

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王薇君在個人臉書發文，代罹難者家屬發聲，兒子出殯之後有接到台鐵關懷員的電話，詢問是否有需要協助的地方，如今收到了起訴書，「我是一個沒有讀很多書的人，但我大概知道被告好像都是營造商，但是我知道我的兒子是搭乘臺鐵的火車，一個人好好的坐火車，怎麼就變成了屍骨不全的去認屍」。

▲▼76行者出動58人前往花蓮協助遺體修復。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲76行者出動58人前往花蓮協助遺體修復。（圖／記者游宗樺翻攝）

家屬心痛寫道，「當我看到我的兒子屍骨不全，你們知道我們這罹難者家屬的心都碎了嗎？」營造商是台鐵找的，照理來說台鐵也是負責人之一，台鐵的工程安全人員卻沒有盡到監督及安全措施的責任，「工地沒去看、安全防護措施沒有做，你臺鐵沒有把我們的家人好好的交還給我們，你們要怎麼跟我們交代」。

家屬指出，政府還用此事件來募款，每位罹難者家屬可拿1500萬，「拜託！這是善心人士的錢啊，政府的善心在哪裏？1500萬是要來買我們親人的命嗎？我們的身心靈受到創傷，以後要和兒子來三代同堂的家庭溫馨都沒了，以後誰來照顧我們老人家呢？臺鐵、政府必須要給我們一個交代！」

#代罹難者家屬發聲...

王薇君 - 保護兒童我願意發佈於 2021年4月22日 星期四

花蓮地檢署這次在最短時間內逮捕相關嫌犯、蒐集証據提供檢察官聲押、並釐清真相，起訴李義祥等人過失致死、肇事逃逸等罪嫌，展現超高專業與效率，亦讓各界刮目相看，但是本案件涉及層面很廣，有許多地方沒有注意到，這些部分尚有賴花蓮地檢署再努力，給民眾以及罹難者家屬一個交代。

另外，善款總共募得約11.1億元，衛服部目前初步規劃每位罹難者家屬可領1500萬元，傷者10萬到700萬元，捐款若沒用完，將依比例再發給受災者。衛福部長陳時中也強調，「太魯閣號愛心捐款，政府一毛不留，政府該付的錢也一毛不會少」。

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太魯閣罹難家屬台鐵營建商

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