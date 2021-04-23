李德維質疑屏東萬巒豬腳「參雜美豬」　莊瑞雄氣炸要求道歉

▲莊瑞雄23日上傳一張自己吃萬巒豬腳，並發文批評李德維侮辱萬巒豬腳。（圖／翻攝自Facebook／莊瑞雄）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨立委李德維23日在立法院國是論壇上，質疑進口美豬肉去向時，說出「難道萬巒街上賣的豬腳，都沒有被魚目混珠嗎？都是台灣豬嗎？ 」，讓屏東出身的民進黨立委莊瑞雄相當不滿，認為李侮辱萬巒豬腳，並要求對方與國民黨立即道歉。

莊瑞雄在臉書強烈譴責，沒吃過萬巒豬腳，也聽說過萬巒豬腳有多美味吧，更何況還是貴黨前總統蔣經國最愛的滋味，李德維的言論不僅污辱了萬巒豬腳，也污辱了台灣豬；如果李德維有親自到萬巒走一趟，立刻就能發現，販售豬腳的店家，都有做好自主管理，清楚標示使用「台灣豬」。​

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莊瑞雄強調，萬巒豬腳遠近馳名，美味的關鍵就是使用台灣溫體豬，如果使用的是進口冷凍豬肉，口感的落差，會對生意造成重大影響，消費者不來光顧，店家也蒙受損失。「店家根本沒有使用進口冷凍豬肉的理由」。​

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莊瑞雄批評，李德維為了搏版面，竟然消費屏東的驕傲萬巒豬腳，這他絕對不能接受，要求國民黨以及李德維立即道歉。

李德維23日攜帶「說謊又狡猾 睜眼說瞎話」看板到議場，一上台發言就針對進口美豬肉去向開炮。他指出，豬肉儀錶板顯示2021年元旦起累計至4月21日，進口豬肉1萬5493頓、豬肝豬腳5310公噸，其中美豬肉1087公噸、豬肝豬腳為761公噸，約佔比例百分之十。

「請問行政部門可以告訴我們，這些進口豬肉、豬肝、豬腳到哪裡去了？難道萬巒街上賣的豬腳，都沒有被魚目混珠嗎？都是台灣豬嗎？」李德維如此表示。

李德維繼續說，3月下旬，大賣場家樂福自主檢驗美國冷藏牛肉，發現一批牛腱的萊克多巴胺含量高達0.12ppm，超過法定標準0.01ppm，隨即自主下架，請問衛福部在邊境查驗的時候，有查出來嗎？市場稽查有查出來嗎？究竟有多少超標萊牛被民眾吃下肚？

李德維質疑，農委會主委陳吉仲日前說市場一公克萊豬都沒有，進口豬肉都未含萊劑，且國產豬100％未用萊劑飼養，今年起元旦邊境逐批查驗到4月11日，共查了1157批，而萊劑殘留批數為0，但萊牛超標部分卻都未查出。

他批評，平均每20公噸才逐批檢驗，這樣子，萊豬的零檢出數據，民眾可以相信嗎？可以吃得安心嗎？