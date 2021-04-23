28歲女罹肝癌不治　家貧無力負擔喪葬費…枋警結合善心人伸援

▲枋寮警分局東海所所長藍清輝與警員夏群凱結合地方善心人士助謝女家人處理後事 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣獅子鄉28歲謝姓女子，罹患肝癌日前病世，家人無法負擔喪葬費用，枋寮警分局東海所所長藍清輝與警員夏群凱獲悉，發動募捐，共捐款2萬5000元，幫助她家人處理後事，讓謝家人很感激。

枋寮警分局東海所所長藍清輝與警員夏群凱，近日經由獅子鄉前鄉民代表柳宏忠輾轉得知，獅子鄉有一名62年次謝姓女子，因肝硬化末期驟逝，年僅28歲。

經了解，謝女為低收入戶且領有殘障手冊，於3年前診斷出肝硬化後，即頻繁進出醫院做治療，又因身體孱弱無法工作，只能領取微薄補助度日，龐大開銷均由家人長期負擔，經濟相當拮据。

日前今逝世，家裡經濟頓時陷入困境，甚至無力殮葬，藍、夏人員聞訊不捨，便協調民間善心友人戴昆財、蘇清波、許展榮、江宏偉、黃慶春、藍雪琴、鄭再松、蘇新德、鄭延成及不具名善心人士，共同捐助棺木及喪葬費，共計2萬5000元，於日前在東海派出所內親自交付善款予家屬，盼微薄的捐助可以暫緩生活所需經費，並幫助謝女處理後續喪葬事宜，期望一家人能順利度過眼前難關。

分局長簡彥匡表示，所長藍清輝帶領所內同仁，主動協助有需求的民眾，充分發揮警察身為人民保母之形象，更勉勵同仁身在公門好修行，期望善行善念能拋磚引玉，為社會注入源源不絕暖流。

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