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夫淚灑告別式現場！屏東甜姐兒遭擄殺　「跟騷法草案」今通過

▲▼屏東變態男擄殺通訊行甜姐兒，曾女告別式。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲今家屬舉辦曾女告別式。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福、莊智勝／屏東報導

屏東55歲的黃姓男子因追求29歲的已婚通訊行「甜姐兒」曾姓人妻未果，竟刻意製造假車禍、擄殺曾女。今（22日）家屬舉行告別式，場面十分哀淒，曾女丈夫情緒激動淚灑現場，還將對愛妻的思念化作文字，並請司儀一字一句代為唸出；而曾女的死，也促成政院推動「跟騷法」制定，今立委周春米、屏東縣場潘孟安也出席告別式，後續將提供家屬司法協助。

警方調查，黃嫌因曾女甜美容貌而傾心，進而展開追求，但曾女已經結婚，不堪黃男頻頻跟蹤騷擾，還一度報警聲請保護令未果，最終於本月8日遭黃嫌製造假車禍擄殺棄屍，誇張案情曝光後引起社會輿論譁然，而曾女的死也直接促成了「跟騷法」的制定與推動。

▲▼屏東變態男擄殺通訊行甜姐兒，曾女告別式。（圖／東森新聞）

▲曾女丈夫在告別式現場泣不成聲。（圖／東森新聞）

今家屬舉辦告別式，送曾女最後一程，丈夫的眼眶早已哭到紅腫，今送別愛妻，忍不住再度落下男兒淚，但仍強打精神、忍住情緒撐到儀式結束；由於夫妻倆才新婚一年多，丈夫難忍喪妻之痛，將對妻子的所有思念化為文字，並請司儀代為唸出。當司儀手拿著麥克風，一字一句唸出對曾女的思念時，站在一旁的丈夫早已泣不成聲。

周春米也在現場表示，因為曾女的悲劇案例，行政院草案擬出「跟蹤騷擾防治法」，並羅列出8個跟騷樣態，受害者除了可向警方報案求助外，也可以在2年內向法院聲請核發保護令，一旦檢方認為嫌犯行為已經符合跟騷要件，即構成刑事犯罪，可處3年以下徒刑。

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▼曾女遭擄殺一案，促成「跟騷法」制定。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼屏東變態男擄殺通訊行甜姐兒，曾女告別式。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼屏東變態男擄殺通訊行甜姐兒，曾女告別式。（圖／記者陳崑福翻攝）

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