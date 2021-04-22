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社會 社會焦點 保障人權

「拉肚子3天！」　屏東「鳳梨源」1千顆鳳梨被偷PO文詛咒

記者陳崑福／屏東報導

在屏東種了大批鳳梨的果農「鳳梨源」待採收的鳳梨遭竊，憤而於臉書貼文，指竊賊罔顧農民的辛苦，「祝偷鳳梨的有心人，拉肚子連拉3天」，內埔警分局已完果農報案程序，積極調閱監視器緝兇。

▲屏東「鳳梨源」鳳梨被偷，內埔警全力緝賊 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲屏東「鳳梨源」鳳梨被偷，內埔警全力緝賊 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲屏東「鳳梨源」鳳梨被偷，內埔警全力緝賊 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲▼鳳梨被偷、警方受理報案。

▲屏東「鳳梨源」鳳梨被偷，內埔警全力緝賊 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

每年的3至5月是鳳梨賞味的最佳期限，「鳳梨源」所有的十幾處田區，忙於採收，由於他挑剔的篩選種植的金鑽鳳梨的技巧精湛，成為宅配老饕的最愛。

▲屏東「鳳梨源」鳳梨被偷，內埔警全力緝賊 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲▼發文、警方說明受理查緝情形。

▲屏東「鳳梨源」鳳梨被偷，內埔警全力緝賊 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

惟20日早上，他種植於瑪家美園社區的果田發現鳳梨被偷；僱用的阿姨來電表示，雖然紙箱已到貨，但該區的鳳梨田被採光了。他立馬前往查看，氣急敗壞，經估算該處的田區1千顆鳳梨，市值5萬元，憤而報警。

轄區的內埔警分局瑪家所警員鄭永平、尤子豪獲報趕往了解，由於欲採收的果田位於田中央，鄭等2員徒步越過尚未採收的鳳梨田查看，完成了報案程序。

雖被偷範圍不小，但因附近未有居民，遂無監視器可供調閱，該分局刻正往外調閱，期能儘速將竊賊逮捕歸案。

內埔警方表示，目前是金鑽鳳梨採收期，警方將加強護農巡邏勤務；果農若發現異常人車，請儘速與警方連繫。

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