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快訊／鳳山高中校慶變調！數百黑衣人靜坐　抗議園遊會不對外開放

記者許宥孺／高雄報導

校慶歡樂園遊會竟變調！鳳山高中17日舉行82周年校慶園遊會，不過卻有上百名學生穿著黑色衣服、戴黑色口罩，靜坐在操場表達對校方的不滿，抗議時間約半小時。學生會指出，經過學生投票，今年園遊會將以「對外開放」來舉辦，但校方考量防疫關係仍決定不對外開放，學生認為此舉形同漠視民主投票程序。學生會與校方溝通間，學務主任就學生將公開談話內容錄音一事，向學生施壓，「我如果保留法律追訴權你覺得如何」，讓學生大感不滿。

▲▼鳳山高中園遊會變調，上百黑衣人靜坐操場表達不滿 。（圖／翻攝自IG）

▲鳳山高中園遊會變調，上百黑衣人靜坐操場表達不滿 。（圖／翻攝自IG）

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▲▼鳳山高中園遊會開放與否產生爭議，學生呼籲校方應理性溝通、正視民主。（圖／翻攝自臉書）

▲鳳山高中園遊會開放與否產生爭議，學生呼籲校方應理性溝通、正視民主。（圖／翻攝自臉書）

《ETtoday新聞雲》記者致電該校羅姓校長，他表示，學生投票結果原本是「對外開放園遊會」，但是提案經衛生局審核未通過防疫標準，校方就決定不對外開放，學生覺得不符合他們的需求，所以才表達他們的意思。

羅校長進一步解釋，「衛生局防疫標準很高，我寫的計畫沒有通過」，所以才決定不對外開放園遊會；至於蔡姓學務主任和學生line對話出現「我如果保留法律追訴權你覺得如何」這句話，羅姓校長認為是「斷章取義」，他表示：「我沒有參與對話，不曉得，但媒體披露出的，看出來就是一句話，到底前因後果在講什麼？我不了解。」將會持續和學生溝通，讓學生了解事情原由。

▲鳳山高中學生會邀學生靜坐表達訴求 。（圖／翻攝自IG）

▲鳳山高中學生會邀學生靜坐表達訴求 。（圖／翻攝自IG）

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