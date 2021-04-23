雙刀流不夠看！高雄警旅館前盤查男車主　驚見他車上放「8把刀」

記者黃子倩／高雄報導

高雄苓雅分局福德二路派出所警組於今（23日）凌晨1點多在轄內巡邏時，看到一部白色自小客停在汽車旅館門口，引擎發動卻久久沒有移動，且車子的左後車輪外觀明顯塌陷、漏風，右前車頭還有碰撞損壞痕跡，警方上前關心男駕駛，卻意外發現車內有一個手提包，裡面疑似放了好幾把開山刀，立刻呼叫線上警力支援，並喝令駕駛下車接受盤查。

▲男子車上的包包內放有多把刀械，經員警盤查搜車一共搜出8把刀。（圖／記者黃子倩翻攝）

警方指出，這名年約20歲的吳姓駕駛在優勢警力到達後先被制伏，員警隨後在車內查獲已開光的開山刀4把、西瓜刀4把，並且在男子的隨身手拿包中查獲多款未開封的毒品咖啡共包14包、二級毒品大麻葉1包、三級毒品愷他命6包、電子秤等。

▲除了搜出刀械，警方還在男子的隨身包包內搜出毒品咖啡包等物。（圖／記者黃子倩翻攝）

由於男子反常的攜帶8把刀械，引起員警注意，經過訊問後依違反毒品危害防治條例即違反社會秩序維護法移請偵辦。苓雅分局分局長梁東山呼籲：「毒品、危險刀械戕害生命甚鉅，尤其毒品更為影響社會治安之根源，警方將持續將毒品、刀械列為重點查緝工作」，以淨化轄區治安，維護民眾安居生活環境。

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