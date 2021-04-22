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獨／賣精品live一半遭砸店她驚逃　專家「看動作」曝幕後2關鍵

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市鼓山區一家網路直播精品拍賣公司遭到不明人士砸店，女直播主嚇到花容失色，也不顧還在直播就狂逃，警方初步了解很可能是「消費糾紛」造成的暴力衝突！《ETtoday新聞雲》詢問網路拍賣主播潘豪豪，他說消費糾紛通常不是棄標就是要退貨，雙方用字「過於刺激」，才會從「網路」變成「真實世界」衝突。

▲網拍直播精品店遭砸店。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲網拍直播精品店遭砸店。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者詢問之前找來前職棒選手張誌家一起合播的《蘭庭國際直播》直播主潘豪豪，他一聽高雄市鼓山區一家網路直播精品拍賣公司遭到砸店，淡淡的說：「有聽說」，但是詳細情況並不了解，而警方初步了解是「消費糾紛」，潘豪豪說這一行消費糾紛引發的衝突，似乎也滿常見的。

▲高雄鼓山直播精品台被砸，他台直播主潘豪豪透露「消費糾紛」造成原因 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄鼓山直播精品台被砸，《蘭庭國際》直播主潘豪豪透露「消費糾紛」造成原因 。（圖／記者吳奕靖攝）

潘豪豪說：「可能出現一些棄標的情況，比較年輕的直播主就跟客人之間一句來一句去，就會造成一些摩擦，客人覺得態度不好，就會有後續糾紛，可能是言語方面比較刺激一點」，潘豪豪也舉例像是一些直播台就比較「衝」的方式，就會嗆客人或是怎麼樣，就會得罪到人，另外會造成糾紛就是售後服務，潘豪豪坦言有些直播主會利用話術，造成客人的感受度覺得被騙，售後服務又沒有做好，就會造成很多糾紛」。

那要怎麼樣才能避免「消費糾紛」，潘豪豪說：「做生意，要先有誠意才有生意，必須拿出誠信，有誠信才能贏天下」，潘豪豪強調像是自己在販售的時候，物品有什麼樣的瑕疵、問題，一定要老實說，這樣才能獲得消費者的信任，他舉例自己日前售出一塊7萬五千塊的水晶鈦牌，「結果在出貨的時候，發現有一個天然紋裂，不是人為造成，我們就私訊客戶說，這上面有天然紋裂，可以接受再買，不能接受就讓客戶棄標取消」。

▲高雄鼓山直播精品台被砸，他台直播主潘豪豪透露「消費糾紛」造成原因 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲「消費糾紛」通常都是棄標或是後續服務雙方「言詞刺激」造成 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄鼓山直播精品台被砸，他台直播主潘豪豪透露「消費糾紛」造成原因 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲「消費糾紛」通常都是棄標或是後續服務雙方「言詞刺激」造成 。（圖／記者吳奕靖攝）

另外，像是自己的直播公司，老闆堅持一定要有發票，潘豪豪指出：「一定要開發票，每樣商品賣出多少就要開出多少發票，發票對客人是一個很重要的東西、一個憑據，售後一定要讓人找得到人」。

▲高雄鼓山直播精品台被砸，他台直播主潘豪豪透露「消費糾紛」造成原因 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲潘豪豪呼籲避免直播拍賣「消費糾紛」，記得要開發票 。（圖／記者吳奕靖攝）

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