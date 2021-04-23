澄清湖變大草原！30年首露湖底隕石坑　高雄人嚇呆「真的沒水怪」

記者許力方／綜合報導

半世紀最嚴重旱災，不只中部開始限水，南部地區水情也亮起燈號，高雄市府4月初開始實施減量供水，而台灣八景之一的「澄清湖」為高雄第一大湖，曾被譽為台灣西湖，輪廓像隻大象，如今卻也乾涸見底，不僅露出數十個如隕石坑般的洞，沙洲、草叢也都裸露，讓在地人驚呼連連「從小到大沒看過」、「澄清大草原」、「真的沒有水怪」、「第一次看到它沒水」。

▲澄清湖得月樓旁出現一片乾涸沙洲。（圖／記者許宥孺翻攝）

澄清湖於大高雄都會區心臟地帶的，截至22日，澄清湖水庫蓄水率為43.35%，南區重點水庫中，曾文水庫蓄水率已剩8.8%，白河水庫0%乾掉，阿公店水庫也只有14.9%，嘉義、台南、高雄都已經亮起減量供水「橘色燈號」。水利署22日研判集水區有降雨機會，即刻通知曾文、烏山頭、仁義潭水庫地面人工增雨作業小組，依照雲系發展程度陸續燃放增雨焰劑。

▲住30年沒看過湖底！高雄人驚嘆：變澄清大草原。（圖／翻攝「高雄大小事」臉書社團）



近日不少民眾發現澄清湖越來越乾，漸漸露出沙洲、草叢，甚至清晰可見數十個坑洞，旁邊的老字號餐廳得月樓受訪時也感嘆說，從來沒有看過澄清湖這個樣子，「我們開餐廳的，又是湖畔…這個水真的很重要。」現在裸露出的湖底一片龜裂土塊，和過去主打湖邊美景相距甚遠。

附近居民看到這情景也驚呼「從小到大沒見過澄清湖這麼乾」、「我還以為是海灘」、「世界末日的概念」、「這是澄清湖?完全不認識」、「30幾年第一次看到它沒水了」，開玩笑說「澄清大草原」、「改名：澄清塘」、「太可怕了」、「第一次看過湖底」，其中不少網友都好奇「真的沒有水怪啊」、「水怪呢」、「湖底有沒有建築物」、「破除了鱷魚的謠言」、「怪魚呢」、「所以澄清湖真的沒有水怪！我被以前國小老師騙了。」

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▲水利署22日再度於水庫集水區施放人工增雨焰劑。（圖／水利署）

