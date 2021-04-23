　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

澄清湖變大草原！30年首露湖底隕石坑　高雄人嚇呆「真的沒水怪」

記者許力方／綜合報導

半世紀最嚴重旱災，不只中部開始限水，南部地區水情也亮起燈號，高雄市府4月初開始實施減量供水，而台灣八景之一的「澄清湖」為高雄第一大湖，曾被譽為台灣西湖，輪廓像隻大象，如今卻也乾涸見底，不僅露出數十個如隕石坑般的洞，沙洲、草叢也都裸露，讓在地人驚呼連連「從小到大沒看過」、「澄清大草原」、「真的沒有水怪」、「第一次看到它沒水」。

▲高雄澄清湖水庫得月樓旁一片乾涸出現沙洲。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲澄清湖得月樓旁出現一片乾涸沙洲。（圖／記者許宥孺翻攝） 

澄清湖於大高雄都會區心臟地帶的，截至22日，澄清湖水庫蓄水率為43.35%，南區重點水庫中，曾文水庫蓄水率已剩8.8%，白河水庫0%乾掉，阿公店水庫也只有14.9%，嘉義、台南、高雄都已經亮起減量供水「橘色燈號」。水利署22日研判集水區有降雨機會，即刻通知曾文、烏山頭、仁義潭水庫地面人工增雨作業小組，依照雲系發展程度陸續燃放增雨焰劑。

▲▼高雄澄清湖變大草原。（圖／翻攝高雄大小事）

▲▼高雄澄清湖變大草原。（圖／翻攝高雄大小事）

▲住30年沒看過湖底！高雄人驚嘆：變澄清大草原。（圖／翻攝「高雄大小事」臉書社團）

近日不少民眾發現澄清湖越來越乾，漸漸露出沙洲、草叢，甚至清晰可見數十個坑洞，旁邊的老字號餐廳得月樓受訪時也感嘆說，從來沒有看過澄清湖這個樣子，「我們開餐廳的，又是湖畔…這個水真的很重要。」現在裸露出的湖底一片龜裂土塊，和過去主打湖邊美景相距甚遠。

附近居民看到這情景也驚呼「從小到大沒見過澄清湖這麼乾」、「我還以為是海灘」、「世界末日的概念」、「這是澄清湖?完全不認識」、「30幾年第一次看到它沒水了」，開玩笑說「澄清大草原」、「改名：澄清塘」、「太可怕了」、「第一次看過湖底」，其中不少網友都好奇「真的沒有水怪啊」、「水怪呢」、「湖底有沒有建築物」、「破除了鱷魚的謠言」、「怪魚呢」、「所以澄清湖真的沒有水怪！我被以前國小老師騙了。」

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

▲水利署22日再度於水庫集水區施放人工增雨焰劑。（圖／水利署）

▲▼人工增雨、人造雨、增雨焰劑。（圖／水利署）

▲▼人工增雨、人造雨、增雨焰劑。（圖／水利署）

ET快訊
女師拒盤查遭「挖洞設陷阱」　律師轟中壢警濫權：分局長涉包庇
快訊／東京、大阪等4都府縣「3度發布」緊急事態
趙麗穎離婚「21億熱搜突消失」！排行榜火速刪名
行刑式槍殺保母相驗出爐！她頭部慘留2彈孔　血從家裡流到馬路

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台東縣海端鄉長胡金至率地方人士拜會　饒慶鈴：全力支持

台東「失智一條龍」友善照護服務　用愛貼心守護

微型保險守護台東鄉親　慰問變故弱勢家庭

金樽漁港疏濬即刻展開　90天要清淤砂5萬立方公尺

伊濘亮點文健站正式啟用　台東91站居全國之冠

周春米力挺萬巒國產豬腳　不容「抹黑口水」弄髒豬腳美食

當海派浪漫城市遇見甜蜜全糖城市！推廣基隆及台南美食　林右昌與黃偉哲化身大廚PK

最潮媽祖婆！高市府攜手文總　傳統海巡「設計力噴發」

百歲新竹市立新竹幼兒園　將花1.3億原地重建

麟洛全鄉安裝住警器　安全有保庇…3火災均示警助及時逃生

狂老爸DIY「BMW木製雙座跑車」 接兒子下課帥爆！網讚鬼斧神工

白車疑國道擋救護車長達3分鐘 鳴笛示警也不讓病患家屬焦急！

范瑋琪神隱1年...陳建州曝：在上碩士班　飛飛「被路人稱讚」神回：比新聞可愛嗎？

Janet產後「胸部變超大」老公狂讚　拒絕他靠近：這是給小朋友的

高鐵乘客身體不適！廣播急尋醫生　白髮男沈穩救援網驚：侯友宜哥哥

剩8+9在生？CIA估台生育率預測墊底　他平反太歧視：房、物價太高惹

8旬房東嬤養中風尪「出租小套房」　遇租屋蟑螂不繳錢...還控偷30萬

桃園退休警停路中講電話遭開單　槓上現任警！錄影蒐證反被打臉

南投清境農場「暴雨夾帶冰雹」　現場遊客全嗨翻錄影：好難得！

朋友太熱情！超萌柯基被嚇爆XD　表情管理失敗：媽媽我要回家...

台東縣海端鄉長胡金至率地方人士拜會　饒慶鈴：全力支持

台東「失智一條龍」友善照護服務　用愛貼心守護

微型保險守護台東鄉親　慰問變故弱勢家庭

金樽漁港疏濬即刻展開　90天要清淤砂5萬立方公尺

伊濘亮點文健站正式啟用　台東91站居全國之冠

周春米力挺萬巒國產豬腳　不容「抹黑口水」弄髒豬腳美食

當海派浪漫城市遇見甜蜜全糖城市！推廣基隆及台南美食　林右昌與黃偉哲化身大廚PK

最潮媽祖婆！高市府攜手文總　傳統海巡「設計力噴發」

百歲新竹市立新竹幼兒園　將花1.3億原地重建

麟洛全鄉安裝住警器　安全有保庇…3火災均示警助及時逃生

趙麗穎、福原愛離婚　陳淑芳嘆：婚姻不該輕易結束

古久保分享自身經驗　張進德目標先蹲滿5局

疫情打掉重練！大提琴女神沉澱10個月組隊　從行政到演出都一手包

男偷車接兒子遭員警3槍擊斃，兒喊：別開槍！他是我爸

全網最低！渴望乾糧「破盤5折」只有4天　5月漲價前最後一波

台東縣海端鄉長胡金至率地方人士拜會　饒慶鈴：全力支持

台東「失智一條龍」友善照護服務　用愛貼心守護

微型保險守護台東鄉親　慰問變故弱勢家庭

威廉每週和女王見面…26年未中斷！　英媒曝：討論如何「當國王」

新北市農會理監事改選傳賄聲　石碇區里長遭檢調搜索

幫女模扣比基尼　他：摔角史只有我

地方熱門新聞

澄清湖變大草原！高雄人驚：真沒水怪

12歲女童罹罕見癌症！賣爆米花籌錢治療

種下千株百合花思母恩　4/24溫馨賞花宴

中山路、西華南街智慧路口科技執法將上路

28歲女罹肝癌不治缺喪葬費　枋警伸援手

聞臭師靈敏嗅覺把關畜牧場遭罰10萬元

女點香燒毀2店不起訴　法官仍判賠

屏東警配新利器「拋射式電擊器」！防酒醉吸毒攻擊

想讀大學！劉偉傑沿街推車賣水果

60歲婦向82歲翁「假借錢真搶錢」

失智老翁迷途麻警妙用群組讓他平安返家！

日月潭降甘霖！居民：第一次聽雨聲感動

最潮媽祖婆！傳統海巡設計力噴發

弟弟爭搶遺產　遺囑2字讓他GG了

更多熱門

相關新聞

台南3場所停水！百萬節水獎金賽被網罵爆

台南3場所停水！百萬節水獎金賽被網罵爆

台南市長黃偉哲近日宣布，洗車場、游泳池以及三溫暖從26日將停止供水，「因為老天爺沒下雨，水庫即將乾涸」。黃偉哲還指出，市府將也將推出「百萬節水獎金競賽」，鼓勵民眾省水還能獲得獎勵。消息一出，卻讓不少台南網友傻眼，直言「竟然現在才開始停，都已經缺水一段時間了」、「這活動給87分，不能再高」。

獨／live一半遭砸店　專家曝幕後2關鍵

獨／live一半遭砸店　專家曝幕後2關鍵

仁武產業園區招商爆滿　太熱門！鄰近透天新案年漲25%

仁武產業園區招商爆滿　太熱門！鄰近透天新案年漲25%

獨／辣腿紅腫痛！美魔女沒傷口卻「蜂窩性組織炎」

獨／辣腿紅腫痛！美魔女沒傷口卻「蜂窩性組織炎」

獨／高鐵車廂廣播喊：醫生快來！他沈穩救援身份曝

獨／高鐵車廂廣播喊：醫生快來！他沈穩救援身份曝

關鍵字：

澄清湖高雄水怪怪魚鱷魚乾旱缺水

讀者迴響

熱門新聞

快訊／趙麗穎、馮紹峰宣布離婚

男付不起「208萬聘金」分手8年女友　她淚崩下跪

江宏傑提離婚訴訟！福原愛「全都失去了」

連千毅寵妻砸8000萬買電梯豪宅！

基隆廟口「滯留外國人」擺攤　1分鐘收入破千他傻眼

快訊／福原愛出軌疑雲！江宏傑訴請離婚

嘉義伴屍女高中唸名校　父遭詐騙全家變調

鳳梨找到「17年前初戀櫃姐」！

載老婆回家遭重機猛撞…新竹男「肢體變形」慘死！

長榮、陽明全賣「大賺1700萬」！曝未來買股4重點

福原愛首發聲「謝謝江宏傑」　

即／台南1對男女「行刑式爆頭」腦漿外溢雙亡

豬揚變色1年！　羅志祥年燒1千萬

才唱3首歌...蔡依林突爆粗口　萬人面前「飆罵」

范逸臣「紅隊很多摩擦」退賽後吐實！

更多

最夯影音

更多
狂老爸DIY「BMW木製雙座跑車」 接兒子下課帥爆！網讚鬼斧神工

狂老爸DIY「BMW木製雙座跑車」 接兒子下課帥爆！網讚鬼斧神工
白車疑國道擋救護車長達3分鐘 鳴笛示警也不讓病患家屬焦急！

白車疑國道擋救護車長達3分鐘 鳴笛示警也不讓病患家屬焦急！

范瑋琪神隱1年...陳建州曝：在上碩士班　飛飛「被路人稱讚」神回：比新聞可愛嗎？

范瑋琪神隱1年...陳建州曝：在上碩士班　飛飛「被路人稱讚」神回：比新聞可愛嗎？

Janet產後「胸部變超大」老公狂讚　拒絕他靠近：這是給小朋友的

Janet產後「胸部變超大」老公狂讚　拒絕他靠近：這是給小朋友的

高鐵乘客身體不適！廣播急尋醫生　白髮男沈穩救援網驚：侯友宜哥哥

高鐵乘客身體不適！廣播急尋醫生　白髮男沈穩救援網驚：侯友宜哥哥

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！最即時！最多元！最豐富！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面