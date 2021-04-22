蔡英文接見環團「三接無共識」　政院：已盤點環團提出的方案

▲行政院發言人羅秉成。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

總統蔡英文22日在府內接見2021全國NGOs環境會議環保團體代表，雙方進行長達近4小時的會談，各界關注的「第三天然氣接收站（三接）」解決方案，目前仍無共識。對此，行政院表示，已在積極盤整環團所提出的各項可能的方案，並尋找對能源轉型影響最小、對藻礁保護更多的雙贏方案。

行政院發言人羅秉成表示，環境的永續發展一直以來都是蔡政府持續推動的重要政策與承諾，針對環保團體今日所提出的意見與訴求，總統已交辦部會回應並統籌由環保署列管追蹤，政院也將加速推動「展綠、增氣、減煤、非核」的能源轉型政策，在台灣的地理優勢上積極發展太陽光電、離岸風電等再生能源，並逐步建構以燃氣取代燃煤的發電系統，積存臺灣邁向淨零轉型的實力。

另針對環團關心的三接及藻礁議題，羅秉成表示，三接與藻礁議題是環保與環保間的權衡，而政府也必須兼顧民生經濟供電穩定的需求，以及能源轉型的目標，政府已在積極盤整環團所提出的各項可能的方案，並尋找對能源轉型影響最小、對藻礁保護更多的雙贏方案。

羅秉成指出，日前政院也已指示經濟部評估三接外推方案，對工期丶經費及可行性都要經詳細且審慎的評估。

羅秉成說，環境保護是政府的責任，在政府施政的各項作為中，必須兼顧環境永續的目標。而臺灣的能源轉型是兼顧環境永續必須前進的目標，這不只是蔡總統的政見，並且也是政府已在執行中的政策，政府也將在逐步推動能源轉型的基礎下，朝向淨零轉型的目標邁進。