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社會 社會焦點 保障人權

還原衝突現場！7黑衣人闖松山分局…起因竟是「教官怒譙3字經」引戰

記者張君豪、戴若涵／台北報導

台北市松山警分局中崙派出所日前遭爆，有7名黑衣人大聲咆嘯，還砸毀電腦螢幕，最後卻沒被警方法辦，引發輿論！松山警分局長林志誠一天內連開二次記者會對外說明，22日傍晚5時30分第二次召開記者會，表示事發當時是楊姓教官失態，以3字經辱罵年輕人，對方2人才會闖入警局追打教官，過程中不小心掀翻電腦螢幕。

▲松山分局遭黑衣人闖入，分局長親上火線說明。（圖／記者張君豪翻攝）

▲松山分局遭黑衣人闖入，2男被依「毀損公物」移送地檢署偵辦。（圖／記者張君豪翻攝）

林志誠上午的說法是，隸屬松山分局督察組的49歲楊姓教官15日晚間與友人用餐後，16日凌晨搭車返回，行經北寧、南京東路口時，看到對面店家有民眾聚集喧嘩，便隔街怒嗆對方「講話咖細聲ㄟ！」，頓時挑起對方怒火，一行人衝出店朝楊姓教官猛追。

▲▼松山分局副分局長林志誠出面說明案情。（圖／記者張君豪攝）

▲松山分局分局長林志誠出面說明案情。（圖／記者張君豪攝）

楊姓教官見狀，隨即跑回分局內8樓宿舍，但22歲徐男、27歲涂男仍衝入派出所內咆哮，過程中徐男不慎揮落派出所電腦螢幕，造成螢幕破裂毀損。警方指出，由於「過失毀損」在法律上並無處罰方式，最後徐男寫下悔過書，並允諾賠償一台新的電腦螢幕給警方，但此一作法卻引發爭議，遭外界質疑是否吃案。

但林志誠傍晚召開第二次記者會說明，事發當時僅有徐、涂2人衝入派出所內，他們是「不小心」掀翻螢幕的，後面5位年輕人則是見到2人遭警方壓制，想進來派出所關心，強調不論是楊姓教官或2名年輕人都不會袒護，也絕對不會吃案，因此改口表示將依毀損公務罪將徐、涂二人移送檢方偵辦。

林志誠透露，整起事件起因是「我們同仁喝多了先嗆聲」、「確實是我們警察錯誤在先」。涂、徐2人到案後供稱，原先以為楊姓教官是附近工地的工人，不知道對方是警察，事發當時楊姓教官除了叫他們小聲一點，還怒譙三字經，他們才會一怒之下衝上前追打，而教官酒醒過後也認為自己錯了、失態了。

林志誠指出，楊姓教官將被記過，調警備隊、改為非教官職務，徐、涂2人則是被依「毀損公物罪」移送台北地檢署偵辦。

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