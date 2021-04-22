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環團見總統4小時「要三接停工 」　潘忠政很失望：小英一直是局外人

▲▼2021全國NGOs環境會議環保團體代表見總統蔡英文後記者會。（圖／記者許展溢攝）

▲2021全國NGOs環境會議環保團體代表見總統蔡英文後記者會。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

總統蔡英文今（22日）下午接見「2021全國NGOs環境會議環保團體代表」，環團約下午3點後進入總統府，遞交建言書，今年共有49個個別議題，4個小時後晚上7點才走出總統府開記者會說明，各界關注藻礁議題，公投領銜人潘忠政說，很失望。

台灣公民參與協會理事長何宗勳說明，藻礁議題只有四分之一時間談論，各部會沒有迴避此議題，不管是經濟部或農委會，雖自己觀察潘忠政說明時，氣氛有點沈重，但面對潘的說明，蔡英文也有認真聽，當然蔡英文和各部會，對於所有問題都沒有很正面回應，但因跟政府溝通機制已建立，也許今天沒有聽到什麼回應，但還是可接受。

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何宗勳透露，農委會主委陳吉仲會中調侃說「氣氛會緊繃，會有激烈動作」，不過，各環團代表很文明，會議桌上都沒有發生什麼事，也觀察到府方會尊重8月28日的公投結果，在這之前會持續溝通。

▲▼藻礁公投領銜人潘忠政。（圖／記者許展溢攝）

▲潘忠政說提到三接是政治議題，陳吉仲一臉苦笑。（圖／記者許展溢攝）

潘忠政指出，會議結束感覺非常沈重，看到蔡英文臉孔凝重，過程自己提到是否能宣布停工？顯然總統覺得不是時候，也許還需要更多資訊判斷，過去一直說小英是局外人，今天也是要這樣說，因為前面報告聽到她還是強調「開發面積從前政府的232公頃縮減成23公傾」，民進黨完全不了解，工程就是會破壞藻礁300公頃。

潘忠政說，最後一直試著努力發言，蔡英文也是願意讓她講，把會被破壞的狀況說明，甚至送蔡英文禮物（夢幻藻礁T恤）時跟她說，藻礁正在被三接破壞中，那時覺得她臉色也是沈重，而經濟部則說已經盡力守護了，但會被破壞300公頃，這樣落差要怎樣溝通並落實。最後潘忠政表示，今天結束後「很失望」。

▲▼總統蔡英文接見環保團體。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文接見環保團體。（圖／總統府提供）

潘忠政受訪還提到，整個見面結束時，陳吉仲有靠過去他那邊，自己那時就跟他提到「三接是政治議題」，陳吉仲一臉苦笑。

蔡英文稍早則表示，重啟核四不可能也不可行，至於三接與藻礁議題，政府已經加速展開評估盤點方案，希望各界不要排斥任何方案的可能性，三接和藻礁是環保與環保的權衡，相互做出調整，尋求最大的共識。蔡英文強調，持續和民間對話，是一直在做的事情，當年三接的開發面積從前政府的232公頃縮減成23公傾，就是對話的結果，這陣子，自己也注意到民間有相當多團體舉辦各種對焦會議，政府部門也積極參與，而政府已加速展開評估、盤點方案，希望大家不要排斥任何方案的可能性。

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