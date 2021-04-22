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蔡英文接見環保團體宣示：重啟核四不可能　台灣不走回頭路

▲▼總統蔡英文接見環保團體。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文接見環保團體。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文下午接見2021全國NGOs環境會議環保團體代表時表示，重啟核四不可能也不可行；至於三接與藻礁議題，政府已經加速展開評估盤點方案，希望各界不要排斥任何方案的可能性，三接和藻礁是環保與環保的權衡，相互做出調整，尋求最大的共識。

蔡英文致詞時表示，今年是氣候變遷議題的關鍵年，從年初至今，我們看到國內外對這個議題有許多討論；不久前，在民間環境會議中，各團體提出了共同的訴求，呼籲政府要因應氣候變遷，提出2050年淨零排放的期程。

另外，蔡英文指出，今天美國將召開氣候高峰會，再加上11月即將舉行的COP26，這些都意味著世界各國對減碳議題的路徑和目標，將會形成更大的共識。

蔡英文說，她要很堅定地告訴大家，2050年淨零轉型，是全世界的目標，也是台灣的目標。當許多國家還停留在宣示的階段時，臺灣已經按部就班、積極部署；而2016年她擔任總統後，就開始積極推動能源轉型，「展綠、增氣、減煤、非核」就是政府具體的做法。

蔡英文強調，政府支持再生能源的發展，經過5年努力，太陽光電的裝置容量已經成長5.6倍；第一個離岸風場從無到有，已經開始商轉。政府也推動用燃氣發電取代燃煤發電，無論是中火或麥寮，都希望盡快改成燃氣機組，「增加燃氣，就更有餘裕減煤；而減煤，就是減碳，也就是減空污」。

蔡英文表示，能源轉型是減碳的關鍵，做好能源轉型才能為邁向淨零轉型的目標打好基礎。因此，她在今年元旦做出了宣示，希望開始淨零轉型，行政院就已經開始評估和規劃臺灣邁向淨零排放的路徑。

蔡英文說，一直以來，我們從產業、環境、政府治理，以及國家安全等各個角度，全盤規劃如何因應氣候變遷挑戰，以找出新的產業機會；她很清楚，這是一場考驗政府治理能力、產業轉型決心的硬仗。

她強調，正因如此，對於大家都很關心的核四問題，台灣更不能走回頭路，「我們很清楚，重啟核四並不可能，也不可行，8月的核四公投，政府會和民間團體站在一起，積極說明，她也希望環團可以跟政府攜手，為能源轉型的目標共同努力」。

另外，面對淨零轉型問題，蔡英文表示，政府在盤點路徑的同時，也會重視社會溝通。稍後，經濟部將進行簡報，也請大家提供建議，讓政府民間一起合作。

至於各個團體今年提出的49項個別議題，蔡英文指出，比照往年做法，每一項議題都已經交辦部會列管，今天在場的部會也會做出回應。另外，關於環團關心的三接及藻礁議題，這段時間以來，除了現場的團體朋友們，還有很多民間的朋友紛紛表達希望政府在能源轉型和藻礁保育之間，找到更適當的平衡點。

蔡英文強調，持續和民間對話，是我們一直在做的事情，當年三接的開發面積從前政府的232公頃縮減成23公傾，就是對話的結果；這陣子，她也注意到民間有相當多團體舉辦各種對焦會議，政府部門也積極參與，而政府已經加速展開評估、盤點方案，希望大家不要排斥任何方案的可能性。

她說，三接和藻礁，是環保與環保的權衡，相互做出調整，尋求最大的共識，這就是社會進步的過程，就像過去幾年，在能源轉型議題上，政府和民間一起努力往前走，克服了許多困難和挑戰。她相信，在三接和藻礁的議題上，也一定可以找到一個平衡點，朝著對台灣最有利的方向來努力。

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