環團控蔡英文是解嚴後徵收土地最多總統　花敬群曝數據打臉

▲2021全國NGOs環境會議環保團體代表見總統蔡英文後記者會。（圖／記者許展溢攝）



記者陶本和／台北報導

環保團體22日下午入總統府與總統蔡英文會晤長達近4小時，會中環團指控蔡英文，可能是中華民國解嚴後，土地徵收面積最大的總統；而蔡英文說這一點有刺激到她。不過，總統府晚間舉行記者會時，內政部次長花敬群駁斥此番說法，並提出2000年以來政府徵收的真實數據打臉。

環保團體下午進入總統府跟蔡英文會晤長達近4小時，會後環保團體在國發會外舉行記者會。環團指出，在會議中發言時提到「土地正義」的主張，在土地徵收、都市更新等議題中，提醒蔡英文，她可能是中華民國在解除戒嚴後，土地徵收面積最大的總統。

環保團體表示，蔡英文在會議結論時表示，這一點有刺激到她，因此環團期盼，這一點她可以重視，現在從數字上看起來，她的確徵收非常多人民土地。

對此，花敬群在會後於總統府記者會上表示，環團這是誇張不實的說法，過去2000年徵收條例施行以來，12年度裡，平均每年政府徵收951公頃土地，其中2012年到2015年平均310公頃；在蔡英文上任以來，2016年與2017年，徵收土地降到200公頃以下，在2018年將到100公頃以下，2019年更只有31公頃。

至於桃園航空城區段徵收計畫，花敬群表示，基本上同意比例都超過95%，甚至98%以上，未來會針對拆遷補償也會有一個審議工作。