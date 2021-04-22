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恐怖情人當心！一張圖看《跟騷法》　無聲電話、簡訊騷擾都可罰

記者陳家祥／台北報導

各界期盼的《跟蹤騷擾防治草案》，行政院會22日通過草案，明確定義「8種」跟蹤騷擾樣態，該罪刑屬告訴乃論，行為者將面臨3年以下有期徒刑、拘役或併科新台幣30萬元以下罰金；若犯者攜帶凶器，更可處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬以下罰金。

▲▼跟騷行為態樣。（圖／內政部提供）

▲跟騷行為態樣。（圖／內政部提供）

跟騷行為的界定，則有8大類型，內容包括：1.監視觀察跟蹤或知悉特定人的行蹤。2.盯梢守候尾隨特定人士的住所或經常出入之場所。3.對被害人警告、威脅、嘲弄、辱罵等。4.以無聲電話、空白信等干擾特定人士。5.過度追求、要求約會或其他追求行為。6.寄送物品或影像。7.出示特定資訊。8.冒用名義訂購物品或服務。

參採世界各先進國家立法模式，內政部將該類行為視為犯罪，警察獲報後，可即時展開刑案偵查，發動拘捕、搜索、移送、建請聲押等刑事強制處分，以預防再犯防止危害；並兼採法院核發保護令狀制度，周延被害人保護，藉由完善立法，補足性別暴力防制的最後一塊拼圖。

內政部指出，為保護被害人安全，警察公權力未來可即時介入處理，以書面告誡犯罪嫌疑人；如經告誡後再犯者，法院得核發保護令。若法院認為行為人有反覆實行之疑慮者，得預防性羈押。

內政部表示，跟蹤騷擾行為屬告訴乃論，得處3年以下有期徒刑或併科新台幣30萬元以下罰金，如有攜帶凶器，加重處5年以下有期徒刑或併科新台幣50萬元以下罰金；違反保護令者，得處3年以下有期徒刑或併科新台幣30萬元以下罰金。

行政院發言人羅秉成指出，最近的刑案源起都跟蹤騷擾有關，各界也期待加速進行立法防治。這個法參考婦團、立委的相關意見，對跟蹤騷擾行為入罪化、犯罪態樣明確化，讓被害人有申請保護令的權利，這幾個面向如果通過，對婦女同胞的保障會更周到。

羅秉成指出，原定要有1年施行準備期，內政部報院版本是1年、有立委版本是2年，但為使制度盡速上路，院長徵詢內政部、法務部意見後，認為準備期是需要的，但法令上路刻不容緩，當場裁示自公布後6個月施行，施行期間必須對警察同仁做教育訓練。

▲▼犯罪,行兇,挾持,尾隨,暴力,威脅,跟蹤,傷害。（圖／記者周宸亘攝）

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