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地方媽媽發洩中！遊樂場「赤手怒擊」揮拳機　兒一旁淡定吃手手

記者施怡妏／綜合報導

有些女性結婚生小孩之後會辭掉工作，在家當家庭主婦，處理家中的大小事，犧牲掉許多個人放鬆的時間，就有網友在網路上PO出多張照片，一名地方媽媽推著嬰兒車，帶小孩到遊樂場，原以為是帶著小孩去玩耍，結果竟然是自己想發洩，只見照片中，媽媽超賣力揮拳，還拿著槌子用力打，網友們全笑翻。

▲▼ 。（圖／翻攝自李美度IG）

▲李美度帶著小孩到室內遊樂場。（圖／翻攝自李美度IG）

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一名網友在臉書「爆怨2公社」發文，「當孩子打不得，罵不能！地方媽媽發洩中」，一名媽媽帶著兒子到室內遊樂場，但不是帶小孩去放電，而是想把內心的怨念還有壓力釋放。只見照片中，媽媽玩了拳擊機，她將雙腳打開，姿勢有模有樣，下一秒立刻將拳頭砸上前，照片中小孩的臉也一起入鏡，看起來相當爆笑。

本來媽媽穿著藍色上衣揮拳，因打得太賣力全身發熱，便直接脫掉，穿著灰色短袖繼續發洩，不只玩了揮拳機，還玩了用槌子敲擊的機台，後來還騎機車飆車，玩了腳踩箭頭的音樂機台，小孩則坐上嬰兒車上東張西望，還無聊到吃起手手，跟後面的媽媽形成超強對比。


其實照片中的媽媽是韓星李美度，經常在IG上分享育兒生活，幽默搞笑的「崩潰媽媽日常生活」笑翻許多網友，這組照片是在2019年時拍下的，把小孩放在鏡頭前，她在後面享受「個人生活」，每張照片都超失控，但兒子總是很淡定的看著鏡頭，超寫實的生活照片，讓不少媽咪看完後大喊「超紓壓」。

網友看完照片後都笑翻，「這戰鬥力，老公要當心」、「那個騎車的頭髮還不錯」、「滿滿怨恨值阿」、「兒子表示，我已經很習慣老母如此行徑」、「雖然這網圖很久了，不過很經典」、「那個打拳擊的真的很爽，可以盡情的發洩，紓壓啊」。

▼網友們回應。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

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