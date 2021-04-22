老化指數高居全國第二！南投創全國第一家銀髮族「World Gym」

▲全國首家銀髮族健身俱樂部在南投縣開辦。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣有超過9萬名老人、老化指數高居全國各縣市亞軍，縣府衛生局因此輔導成立全國第1家「銀髮健身俱樂部」，即起每週2、4針對50歲以上健康民眾，委由體育運動專業人員指導各種體適能促進訓練，協助長者預防延緩失能失智，進而減輕醫療和長照資源負擔，讓老人家健康又樂活。

縣府衛生局指出，據內政部公告109年各縣市老化指數，南投縣排名全國第二，截至今年3月底全縣老年人口達9萬2,264人，佔比18.65%，也為全國第四高，故積極推動長照2.0，並由南投縣家庭照顧者關懷協會（附設南投縣私立家照居家式長期照顧服務機構），承接衛福部補助的「銀髮健身俱樂部試辦計畫」，截至3月底已服務近200位民眾。

▲南投縣首創全國第一家銀髮健身俱樂部。（圖／南投縣政府提供）

衛生局解釋，有別於長照2.0以失能者為服務對象，銀髮健身俱樂部目標族群為50歲以上健康民眾，可免費提供16種運動器材、輔助體適能訓練，依個人狀況設計不同部位的鍛鍊計畫並安排團體課程，期盼提升全民運動風氣，為長者建立友善環境，落實在地健康老化。

南投銀髮健身俱樂部地址在南投市信義街5巷26號，服務時間為每週2、4下午2時至晚間8時；詳情可洽全國統一專線1966（轉接至各縣市照管中心），或電洽南投縣政府衛生局長期照顧管理中心（專線049-2209595），亦可上衛生局網站線上申請長期照顧服務。



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