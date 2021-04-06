網紅健身遭偷拍…他背後「起立蹲下」裝沒事！　秒向友炫耀蜜桃臀

▲網紅疑似在健身房遭偷拍。（圖／翻攝自TikTok／@juliaapic）



記者張方瑀／綜合報導

美國一名網紅日前在健身房錄製影片時，竟然有一名男子在她背後蹲下來，直接朝她的屁股拍了張照片，隨後立刻起身向朋友炫耀，而這全程都被攝影機拍了下來。影片被分享到TikTok後也有不少網友留言表示，這個行徑實在太過噁心。

來自賓州匹茲堡的茱莉亞（Julia）是一名健身網紅，她日前戴著口罩到健身房運動，順便錄製Youtube影片。當時茱莉亞側躺在椅子上，將槓片放在臀側進行訓練，結果透過鏡子看到一名戴著帽子男子先是在她後方徘徊，接著突然拿著手機蹲下，貌似朝她的屁股拍了一張照片。

@juliaapic was honestly gonna post this on here when it happened but it was a bit too sensitive at the time lol. genuinely curious what you guys think ♬ original sound - julia

這時茱莉亞露出了非常困惑的表情，但仍繼續運動沒有停下，接著就看到男子拿著手機給另一名朋友看，兩人還一邊竊竊私語。茱莉亞表示，當時她有向男子詢問，但男子否認偷拍；她只好將影片傳到TikTok，告誡到健身房運動的人必須隨時注意。

不少網友紛紛表示，「太噁心了！這就是我不去健身房的原因」、「他肯定拍了照片」、「應該要讓工作人員趕他出去」、「健身房真的該設置女生專用區」、「他的舉動真的讓人感到很不舒服」、「居然還給朋友看」。但也有人指出，他到健身房也都會把手機握在手上，說不定真的是誤會。

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