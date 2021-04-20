竹市對抗停供水超前部署　設158供水站＋27水車待命補給

▲水情持續吃緊，新竹市長林智堅今召開抗旱會議。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

水情持續吃緊，新竹市長林智堅今召開抗旱會議，他說，因應未來可能限水，新竹市府提前做好準備，目前已完成各鄰里135個供水站設置規劃，再加上自來水公司規劃23個供水站，全市總計將設置158個供水站。另外，消防局也規劃送水路線，不足之處也已請國軍支援10部送水車，加上竹市現有17部送水車， 屆時總計27部送水車，運載99噸水源 ，協助全市供水。

林智堅於會議中表示，供應新竹用水的寶一水庫、寶二水庫蓄水量都持續下降，氣象局也預測接下來雨情正常偏少，「做最壞的打算、最好的準備」，持續各項抗旱演練、並完成10場次鄰里宣導，盼大家一起省水。目前新竹市已經規劃出全市各鄰供水站，所需水塔都已進入採購階段。

工務處補充，為限水整備，自來水公司也規劃23個供水站，加上新竹市府規劃135個鄰里供水站，屆時總計全市將有158個供水站，供民眾取水。

另外，消防局目前備有17部送水車， 可載運69噸水源 ，消防局依據「國軍協助執行災害防救工作辦法」規劃申請國軍支援10部送水車，每台送水車，可運載3噸水源。屆時限水時，全市將有27部送水車， 運載99噸水源， 每車專責負責5至6處送水點位，加速送水。

新竹市府持續號召全民成為「節水達人」，只要5、6月任一期帳單用水量較上期節省超過5%，就有機會獲得Apple Watch。另外，市府將持續深入鄰里，辦理抗旱節水宣導說明會，呼籲每人「節水5%」，企業、商家「節水10%」，共度這場抗旱難關。

新竹市府表示，市府與中央合作努力「開源」，包括每日「北水南調」20萬噸、「RO級」再生水、海水淡化、17口抗旱水井、建築物抽排水再利用。「節流」則有節水全民運動，呼籲全民「三個努力」，政府努力找水、企業努力節水、市民努力省水，在生活中落實，節今日之水、解明日之渴。