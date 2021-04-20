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拜登終於硬了！美國務院將「北韓去核」列優先目標：制裁維持不變

▲▼北韓仍持續進行核武相關活動，圖為3月25日北韓試射經改良的彈道飛彈。（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓仍持續進行核武相關活動，圖為3月25日北韓試射經改良的彈道飛彈。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

美國國務院於當地時間19日公開一份報告書，證實北韓（朝鮮）直到去年依舊持續生產核分裂物質，表示直到北韓達成「最終、經充分驗證的無核化」（FFVD）為止，美國當局與聯合國將繼續維持制裁北韓之立場。

根據美媒《自由亞洲電台》（RFA）、《美國之聲》（VOA）報導，美國國務院19日在官網上對外公開一份標題為「2021軍備控制、不擴散、裁軍之履行報告書」，內容稱北韓仍持續在寧邊核武設施興建實驗型輕水反應爐（ELWR），反應爐一旦完工，將可確保其生產濃縮鈾的技術，並用於核武製造時所需的核分裂物質。

美國國務院痛批，北韓持續不斷研發核武，再次驗證平壤當局欲撕毀其在2018年新加坡川金會時所做出的承諾。當時北韓表示，願致力達成韓半島（朝鮮半島）完全無核化。

美國國務院分析，儘管北韓曾於2018年宣布結束核試驗、關閉豐溪里核試驗場，但該手段是可以挽回的，一旦北韓鐵了心隨時可以選擇其他地點做為新的核武試爆基地。該份報告書連續3年指出，北韓境內即有可能存在著未對外界公開的核設施。

美國國務院研判，北韓已充分具有軍事生物技術領域的生產技術。

另外，美國國務院在該份報告書中再次闡明對於達成北韓去核的堅定立場，表示促成北韓達成無核化，是美國視為最優先的目標，因此雖然早已做好隨時與北韓進行具有建設性談判的準備，但直到北韓達成「最終、經充分驗證的無核化」（FFVD），美國與聯合國將會持續維持對北韓的制裁立場。

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