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美議員提案挺台國際參與！指聯大2758決議不涉台　籲抗北京壓力

▲▼ 美台,台美,美國國旗,台灣國旗。（圖／路透）

▲ 美國跨黨派眾議員19日提出「台灣國際團結法案」，阻止北京扭曲國際組織攸關台灣的決議文字。（圖／路透）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓19日專電

美國跨黨派眾議員今天提出「台灣國際團結法案」，阻止北京扭曲國際組織攸關台灣的決議文字。法案表示，聯合國2758號決議僅處理中國代表權問題，並不涉及台灣及台灣人民。

「台灣國際團結法案」（Taiwan International Solidarity Act）是由眾議院外委會亞太小組民主黨籍主席貝拉（Ami Bera）、共和黨籍眾議員匡希恆（John Curtis）及眾議院「國會台灣連線」4位共同主席夏波（Steve Chabot）、席瑞斯（Albio Sires）、狄亞士巴拉特（Mario Diaz-Balart）和康諾里（Gerry Connolly）共同提出。

根據匡希恆辦公室提供給中央社的草案內容，「台灣國際團結法案」首先對1971年第26屆聯合國大會所通過第2758號決議，作出澄清。

法案強調，這項決議承認中華人民共和國政府代表，是中國在聯合國組織的唯一合法代表，但並未處理台灣與台灣人民在聯合國或周邊組織代表權的問題，亦沒有在中華人民共和國與台灣關係上採取立場，或包含任何關於台灣主權的聲明。

法案表示，美方反對任何在沒有台灣人民同意下，試圖改變台灣地位的倡議。

此外，法案明定，美國政策應在合適情況下，指示美方在不以主權國家為參與資格的國際組織中代表，透過意見的表達、投票及影響力，呼籲這些組織抵抗中國試圖扭曲他們關乎台灣的決議、文字、政策或程序的作為。

法案也引述「國會意見」表示，美國政府應鼓勵盟友夥伴，反對中共削弱台灣與邦交國及非邦交國的關係。法案也要求美國國務卿在年度報告中，詳述中共過去與現在在國際組織中，有哪些試圖削弱台灣會員或觀察員身分的作為。

匡希恆透過新聞稿表示，他所提出的「台灣友邦國際保護及加強倡議法」（簡稱台北法，TAIPEI Act）大幅強化美台關係，但自法案去年3月生效以來，中國加大施壓國際組織力道，聲稱台灣是中國的一部分。新法案將修訂「台北法」，對抗中共類似作為。

康諾里則說，北京長期扭曲聯合國及周邊組織政策與程序，聲稱對台灣擁有主權，不利全球衛生與安全工作。新法案將能確保，美國與重要夥伴台灣團結站在一起。

法案接下來將送交眾議院負責委員會審議，之後還須通過眾參兩院，才會遞交美國總統簽署後生效。（編輯：韋樞）

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