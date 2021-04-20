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加拿大輿論挺台！　籲政府正式承認台灣為國家

▲▼ 加拿大主流媒體及學者專家連日相繼呼籲，現在是加拿大擁抱民主台灣的時候。（圖／翻攝自國家郵報）

▲加拿大主流媒體及學者專家連日相繼呼籲，現在是加拿大擁抱民主台灣的時候。（圖／翻攝自國家郵報）

文／中央社記者胡玉立多倫多19日專電

加拿大主流媒體及學者專家連日相繼呼籲，「現在是加拿大擁抱民主台灣的時候了！」環球郵報專欄作家桑德斯（Doug Saunders）等人更直言：「該承認台灣為國家了！」

繼一週前的哈利法克斯論壇（HFX）頒獎蔡英文總統風波，加拿大輿論進一步掀起挺台聲浪。環球郵報（The Globe and Mail）、國家郵報（National Post）相繼有評論表示，加拿大在1970年10月13日率先與中華人民共和國建交並與中華民國斷交，但在中華民國政府代表退出聯合國將近50年後的今天，台北和北京的情況已經與半世紀前截然不同。

名記者兼專欄作家桑德斯16日寫道，美國和其他西方國家在承認與支持台灣方面漸達成共識，華府自1979 年以來的「戰略模糊」立場正在改變。但談到承認與支持台灣，不少美國專家策士是抱著「制衡中國軍力崛起」的錯誤理由。

桑德斯說，這種做法不僅增加台灣海峽甚至太平洋地區全面戰爭的危險，台灣捲入超級大國鬥爭成為棋子，對台灣也沒有任何益處。

桑德斯認為，加拿大有必要對台灣主權採取明確立場，加拿大這樣的國家應「帶頭以正確理由承認台灣」，不是將台灣當作地緣政治鬥爭的棋子，而是因為台灣透過明智控管與北京的關係，為自己贏得了多元自由民主成功國家的地位。

桑德斯表示，「台灣是我們應該努力成為的那種國家；如果（總理）杜魯道（Justin Trudeau）政府真正相信民主原則和基於規則的國際秩序，就要開始與其他穩定民主國家認真討論『正式承認台灣已成為成功的獨立國家』。」

桑德斯表示，在走向承認為台灣主權國家的道路上，有兩點需牢記：一是此事須一步到位，且會產生後果，因此時間安排和消息傳遞必須正確，承認台灣不應是對中國任何作為的回應之舉；其次，若要成功且不產生影響，就需要包括未必是美國盟友的大多數國家同心協力來完成，勢將涉及一場大規模的角力。

多位中國與台灣事務觀察家19日向國家郵報表示，「現在該是加拿大擁抱民主台灣的時候了」。他們呼籲加拿大改變對台政策，放棄渥太華在冷戰時期制定的策略和思維，將台灣更深納入國際社會，有朝一日正式承認台灣為主權國家。

多數分析家同意，現在完全承認台灣，可能會嚴重破壞加拿大與第二大貿易夥伴中國的關係、加劇區域緊張局勢；但即使不跨出「正式承認台灣」這一步，渥太華在擁抱台灣這個民主國家方面，可以走得更遠。

「我們還有更多可以做的事；一直以來，我們都對中國太過小心和順從。」前加拿大駐台北貿易辦事處長、亞太基金會（Asia Pacific Foundation）研究員司徒凡（Hugh Stephens）說：「我們傾向自我審查，而非做真正需要的事。」

渥太華大學教授、台灣專家史國良（Scott Simon）說：「世界必須承認台灣是獨立國家。台灣不是中華人民共和國的一部分，它也從不曾是中華人民共和國的一部分。中國威脅吞併從未控制過的領土，威脅在必要時使用武力，我們真的不該接受。」

史國良認為，「官方承認」至少應被涵括在加拿大的選項之列，倘若中國越過某些紅線，即可考慮採取這一步。加拿大和其他國家愈認為台灣是事實上的國族國家（a de-facto nation-state），中國就愈難以武力奪取台灣，「防止戰爭、確保中國不越界，符合加拿大的最大利益」。

在2012年到2015年間擔任駐台代表的馬凱琳（Kathleen Mackay）則表示，加台深化貿易聯繫、允許高層政府代表實際會面、鼓勵人民互動往來，都將有所幫助。

多位專家建議，加拿大政府應打開加台高層官員互動交流大門，並像日本、紐西蘭那樣，與台灣洽談簽署互惠互利的台加投資保障協定（FIPA）；加拿大也應力主台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。

史國良說，目前即使是台灣駐加較低階貿易官員也不准許進入加拿大外交部；還有人告訴他，外交部人員會收到電郵，要求忽略台灣在渥太華舉行國慶慶典的任何邀請。

▼Podcast《宇宙人外信》中英日韓四聲道聊時事

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