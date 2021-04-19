LIVE／「萬用工具人」王國材掌交通部　政院將曝蘇貞昌關鍵理由

記者陶本和／台北報導

在台鐵事故之後，交通部長林佳龍確定將於20日請辭；而接替人選方面，行政院將於19日下午4時30分舉行記者會宣布，由現任交通部政務次長、堪稱「陸海空萬用工具人」王國材接任。該場記者會將由行政院發言人羅秉成主持，並將說明行政院長蘇貞昌拔擢王國材的關鍵原因，而《ETtoday新聞雲》也將全程直播。

《ETtoday新聞雲》率先報導《蘇貞昌將宣布「陸海空萬用工具人」王國材出任交通部長》一文，證實蘇貞昌將在19日宣布，由現任交通部政務次長、堪稱「陸海空萬用工具人」的王國材接任交通部長。

事實上，王國材在擔任交通部政次期間表現出眾，督導推動四年智慧運輸計畫、前瞻基礎軌道建設等，均受高層長官肯定；而在2019年時，他在協調華航機師罷工的穩健表現、圓融態度，而同年王國材也成功輔導Uber進入計程車客運業市場，讓Uber繼續提供服務，這讓蘇貞昌印象深刻。

有關王國材的學經歷，他畢業於國立成功大學交通管理系學士、碩士，國立交通大學交通運輸研究所博士，現任交通部政務次長，同時兼任航發會董事長，曾任交通部代理部長、台灣港務公司代理董事長、中華郵政董事長、圓山大飯店董事長、一卡通票證董事長、中華智慧運輸協會理事長、高雄市交通局長、鼎漢顧問公司總經理及董事長等職。

確實，王國材的相關學經歷涵蓋了「陸海空」三個範疇，而且從地方到中央的職務都歷練過，在蔡政府內被稱為是「萬用工具人」；而王國材在交通部也曾代理部長職務，現在升任部長一職，對於業務能快速上手、不用摸索。

而在此同時，交通部在台鐵需要推動改革、又要立即改善工程、行車、軌道安全措施，也正好需要一個能立即上手、不待摸索，又能與工會溝通的首長。所以，蘇貞昌才會期待王國材能發揮長期在交通領域的經驗與專業，勇於任事解決問題，帶領所屬各單位推動改革與創新。

▲交通部次長王國材將接掌交通部長。（資料照／記者李毓康攝）

